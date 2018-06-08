Жителю Владивостока грозит срок за ненависть к другой национальности

Экстремистская деятельность – административно и уголовно наказуемое деяние. Санкции за эти правонарушения определены Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом РФ. Распространение экстремистских материалов влечет наложение штрафа либо административный арест до 15 суток. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети Интернет наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.