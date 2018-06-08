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Posted 8 июня 2018, 07:45

Published 8 июня 2018, 07:45

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Жителю Владивостока грозит срок за ненависть к другой национальности

8 июня 2018, 07:45
Деяния были выявлены в социальной сети

Житель Владивостока предстанет перед судом за унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сообщили в прокуратуре края.

Фигурант дела с июня по август 2017 года размещал в социальной сети «ВКонтакте» на страничке местного сообщества информацию, текстовое содержание которой содержало высказывания, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности. При этом указанная информация была доступна для просмотра неограниченному числу пользователей сети «Интернет».

Размещенная информация экстремистского содержания была удалена из сети «Интернет».

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы, которая предусматривает реализацию мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

Справка:

Экстремизм – это не только публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, но и возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.

К этому понятию относится также пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики, иной атрибутики экстремистских организаций.

Экстремистская деятельность – административно и уголовно наказуемое деяние. Санкции за эти правонарушения определены Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом РФ. Распространение экстремистских материалов влечет наложение штрафа либо административный арест до 15 суток. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети Интернет наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.

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