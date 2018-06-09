На Урале в частном доме сгорели пять человек

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В городе Нижний Тагил Свердловской области произошел крупный пожар. В ночь на 8 июня в пожарную часть города поступило сообщение о возгорании в частном доме на Центральной улице в садовом товариществе «Золотой ключик».

По прибытию на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили тела пяти погибших – мужчины, женщины и трех девочек: одной из них было десять лет, а двум четыре года, - сообщает издание Dni.ru. Было установлено, что двое из девочек были родными детьми погибшей женщина, а одна – племянницей. Согласно предварительной информации, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем. Также специалисты полагают, что неисправность печного оборудования также могла спровоцировать пожар.