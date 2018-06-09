На Урале в частном доме сгорели пять человек

Posted 9 июня 2018, 15:10
Published 9 июня 2018, 15:10
Modified 1 сентября 2022, 07:40
Updated 1 сентября 2022, 07:40
По прибытию на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили тела пяти погибших – мужчины, женщины и трех девочек: одной из них было десять лет, а двум четыре года, - сообщает издание Dni.ru.
Было установлено, что двое из девочек были родными детьми погибшей женщина, а одна – племянницей. Согласно предварительной информации, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем. Также специалисты полагают, что неисправность печного оборудования также могла спровоцировать пожар.