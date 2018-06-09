Седанкинский интернат поздравили с 75-летием благородной работы

«В Приморье делается все возможное для качественного обслуживания престарелых и инвалидов на высоком уровне, — сказал Евгений Костюков. — Администрация края уделяет большое внимание развитию учреждений соцобслуживания, в том числе и Седанкинского дома-интерната. Здесь трудятся люди, посвятившие себя благородной работе с теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Благодаря их заботе и чуткости пожилые люди и инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, получают реальную помощь и поддержку, и вновь обретают способность надеяться, верить и любить».