Седанкинский интернат поздравили с 75-летием благородной работы

Posted 9 июня 2018, 02:36
Published 9 июня 2018, 02:36
Modified 1 сентября 2022, 07:40
Updated 1 сентября 2022, 07:40
Седанкинский дом-интернат создали 1 июня 1943 года как филиал Шкотовского детского дома. В то нелегкое время он назывался «Дом приема и переотправки инвалидов».
Впервые Седанкинский дом-интернат начал принимать обездоленных стариков в августе I944 года. Там проживали инвалиды-фронтовики, тяжело раненные во время Великой Отечественной войны, и инвалиды труда.
Сегодня Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов — современный спецкомплекс по помощи пожилым и инвалидам, один из лучших домов-интернатов Приморья. Здесь проживает более 500 человек, 440 из которых имеют инвалидность 1-2 группы, около 200 — малоподвижны.
«В Приморье делается все возможное для качественного обслуживания престарелых и инвалидов на высоком уровне, — сказал Евгений Костюков. — Администрация края уделяет большое внимание развитию учреждений соцобслуживания, в том числе и Седанкинского дома-интерната. Здесь трудятся люди, посвятившие себя благородной работе с теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Благодаря их заботе и чуткости пожилые люди и инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, получают реальную помощь и поддержку, и вновь обретают способность надеяться, верить и любить».
Депутат Евгений Костюков вручил почетную грамоту и благодарности Законодательного Собрания Приморского края лучшим сотрудникам Седанкинского дома-интерната.