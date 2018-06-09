В Уфе мужчина угнал велосипед чтобы вспомнить детство

Как сообщает издание Dni.ru, в отделение полиции города Уфа обратились родители 17-летнего пострадавшего. Они рассказали, что юноша катался на своем велосипеде во дворе, в то время как к нему подошел пьяный мужчина, сбросил подростка на землю и уехал на двухколесном транспортном средстве сам.