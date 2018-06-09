В Уфе мужчина угнал велосипед чтобы вспомнить детство

Posted 9 июня 2018, 15:25
Published 9 июня 2018, 15:25
Modified 1 сентября 2022, 07:40
Updated 1 сентября 2022, 07:40
Как сообщает издание Dni.ru, в отделение полиции города Уфа обратились родители 17-летнего пострадавшего. Они рассказали, что юноша катался на своем велосипеде во дворе, в то время как к нему подошел пьяный мужчина, сбросил подростка на землю и уехал на двухколесном транспортном средстве сам.
Полицейские нашли подозреваемого в угоне катающимся в соседнем дворе. Он объяснил, что просто взял на время покататься велосипед, чтобы вспомнить детство. В ходе разбирательства выяснилось, что 26-летний молодой человек уже имел судимость за воровство.