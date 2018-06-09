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Posted 9 июня 2018, 15:25

Published 9 июня 2018, 15:25

Modified 1 сентября 2022, 07:40

Updated 1 сентября 2022, 07:40

В Уфе мужчина угнал велосипед чтобы вспомнить детство

9 июня 2018, 15:25
Сюжет
Происшествие
В Уфе нетрезвый мужчина угнал у несовершеннолетнего велосипед. Происшествие случилось во дворе одного из домов на Кремлевской улице.

Как сообщает издание Dni.ru, в отделение полиции города Уфа обратились родители 17-летнего пострадавшего. Они рассказали, что юноша катался на своем велосипеде во дворе, в то время как к нему подошел пьяный мужчина, сбросил подростка на землю и уехал на двухколесном транспортном средстве сам.

Полицейские нашли подозреваемого в угоне катающимся в соседнем дворе. Он объяснил, что просто взял на время покататься велосипед, чтобы вспомнить детство. В ходе разбирательства выяснилось, что 26-летний молодой человек уже имел судимость за воровство.

#Новости#Происшествие
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