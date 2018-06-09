Взрыв газа в жилом доме в Хабаровском крае унёс жизнь хозяина квартиры

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, во время пожара пострадал 63-летний мужчина, его доставили в больницу с ожогами. Хозяин квартиры, 89-летний местный житель, погиб. По предварительным данным, в помещении взорвался бытовой газ. Следствие возбудило уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело проконтролирует руководство краевого СУ СКР.