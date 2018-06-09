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Posted 9 июня 2018, 00:51

Published 9 июня 2018, 00:51

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

Взрыв газа в жилом доме в Хабаровском крае унёс жизнь хозяина квартиры

9 июня 2018, 00:51
Сюжет
Пожар
При пожаре в пятиэтажном жилом доме в послёлке Октябрьском Ванинского района пострадал мужчина, ещё один — погиб. Крупное возгорание началось после хлопка газа, по предварительной версии, там взорвался бытовой газ. Краевое следственное управление и прокуратура начали проверку.

В центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю в 4:20 9 июня поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме на улице Космонавтов. После чего в первом подъезде на втором этаже начался пожар, сообщает агентство transsibinfo.com.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в 4:45 пожарным удалось локализовать огонь. В результате пожара в строении выбиты стёкла, нарушены перегородки и лестничный марш, серьёзно пострадали три квартиры. Для жильцов дома развернули пункт временного размещения в соседнем общежитии. В 5:35 открытое горение ликвидировали, в 7:00 огонь полностью потушили.

В 7:40 на место происшествия вылетел вертолёт Ми-8. На борту находились оперативная группа ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели ДВРПСО, психологи Дальневосточного филиала ЦЭПП, сотрудники Испытательной пожарной лаборатории с комплексом «Струна» и следственная группа.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, во время пожара пострадал 63-летний мужчина, его доставили в больницу с ожогами. Хозяин квартиры, 89-летний местный житель, погиб. По предварительным данным, в помещении взорвался бытовой газ. Следствие возбудило уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело проконтролирует руководство краевого СУ СКР.

Прокуратура Хабаровского края также организовала проверку по факту взрыва газа. Сотрудники надзорного ведомства уделят внимание в том числе и управляющей компании ООО УК «Лада», которая обслуживает здание. В данный момент экстренные службы устанавливают причину взрыва и разбирают строительные элементы.

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