Жителей Москвы атаковали дикие лисы

Специалисты полагают, что причиной необычного поведения лис стала деятельность человека. Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что животные хотят занять освободившееся звено в системе экологии. Правительство Москвы обратилось к ученым за помощью в решении проблемы, - сообщает издание Dni.ru. Депутаты хотят разработать план, который смог бы урегулировать популяцию лисиц в столичном регионе.