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Posted 9 июня 2018, 15:09

Published 9 июня 2018, 15:09

Modified 1 сентября 2022, 07:40

Updated 1 сентября 2022, 07:40

Жителей Москвы атаковали дикие лисы

9 июня 2018, 15:09
Сюжет
Происшествие
Москвичи сетуют на то, что город заполонили дикие лисицы. Животных с разной периодичностью встречают в разных районах столицы.

Специалисты полагают, что причиной необычного поведения лис стала деятельность человека. Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что животные хотят занять освободившееся звено в системе экологии. Правительство Москвы обратилось к ученым за помощью в решении проблемы, - сообщает издание Dni.ru. Депутаты хотят разработать план, который смог бы урегулировать популяцию лисиц в столичном регионе.

#Новости#Происшествие
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