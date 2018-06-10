Хабаровские транспортники готовятся к забастовке

Posted 10 июня 2018, 06:54
Published 10 июня 2018, 06:54
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Собрание водителей, кондукторов и механиков прошло в здании бывшего предприятия «ХПАТП № 1». В ходе встречи Николай Илющенко заявил, что 10 июля пройдут торги по 411 единицам имущества обанкротившихся транспортных предприятий дальневосточной столицы. В том числе с молотка уйдут 150 автобусов, на которых осуществляет перевозки «ГЭТ».
«Мы пользуемся этим имуществом на правах аренды, потому что для того, чтобы выкупить его, у нас нет денег. Если раньше оно выставлялось лотами, то теперь поштучно. На сегодняшний день заявок уже очень много. Спросом пользуется в основном спецтехника и станки, за них вносят залоги. Заявки будут приниматься до 4 июля. Если всё будет распродано, то получается, что наше предприятие может прекратить своё существование. Нам не на чем будет работать», — рассказал директор «ГЭТ».
В ходе встречи директора поддержали и его подчиненные. По их мнению, сегодня приоритет на городских маршрутах отдается коммерческим перевозчикам. В результате этого муниципалы вынуждены буквально воевать с конкурентами. По их словам, в автобусах постоянно разбивают стекла, срывают с них зеркала и забирают всех пассажиров. Если «ГЭТ» прекратит существование, его сотрудники выйдут на забастовку.
«Мы готовы на крайние меры, потому что нас устраивает работа в муниципальном предприятии. У коммерсантов ни отпусков, ни больничных не оплачивают. И вообще нам не нравится их политика», — рассказала кондуктор автопарка Екатерина Шашина.
Отстаивать интересы родного предприятия, собравшиеся решили, создав инициативную группу. В неё вошли чуть больше двадцати водителей и кондукторов. Но проблемы в сложившейся ситуации не видит начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый. Его приглашали на встречу, но он не пришел.
«Илющенко сам нагнетает ситуацию. Никуда ГЭТ не денется. Зачем же мы его тогда открывали? Предприятие будет работать в прежнем режиме. А то, что имущество выставлено на торги, так оно уже несколько лет продается. А директору следовало бы эффективнее работать, а не разбазаривать всё», — сказал чиновник.