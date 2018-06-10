Хабаровские транспортники готовятся к забастовке

«Мы пользуемся этим имуществом на правах аренды, потому что для того, чтобы выкупить его, у нас нет денег. Если раньше оно выставлялось лотами, то теперь поштучно. На сегодняшний день заявок уже очень много. Спросом пользуется в основном спецтехника и станки, за них вносят залоги. Заявки будут приниматься до 4 июля. Если всё будет распродано, то получается, что наше предприятие может прекратить своё существование. Нам не на чем будет работать», — рассказал директор «ГЭТ».