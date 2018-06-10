Приморскую клубнику можно приобрести на сельскохозяйственной ярмарке

Posted 10 июня 2018, 09:03
Published 10 июня 2018, 09:03
Modified 1 сентября 2022, 07:46
Updated 1 сентября 2022, 07:46
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, ярмарка планирует свою работу до 19:00.
«Жители и гости края могут приобрести свежие продукты по доступным ценам с 9:00 до 18:00. Ярмарка также состоится 15 и 16 июня», – сообщили в ведомстве.
Здесь можно приобрести первую приморскую клубнику и другие ягоды, фрукты и овощи, а также свежую зелень, выпечку, морепродукты, мёд, мясную, молочную продукцию и рассаду. Это стало возможным в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции Приморского края» на 2013-2020 годы.
По мнению вице-губернатора Валентина Дубинина, сельскохозяйственная ярмарка позволит приморцам приобрести свежую продукцию напрямую от производителей.
Ранее глава Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что у местных фермеров должна быть возможность реализовывать свою продукцию – молоко, яйца, птицу.
«Нужно организовывать ярмарки. Ведь это своя продукция, качественная и более доступная по цене», – обозначил Андрей Тарасенко.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что введённые санкции помогли на внутреннем рынке нашим товаропроизводителям.
«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», – подчеркнул глава государства.