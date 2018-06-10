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Posted 10 июня 2018, 09:03

Published 10 июня 2018, 09:03

Modified 1 сентября 2022, 07:46

Updated 1 сентября 2022, 07:46

Приморскую клубнику можно приобрести на сельскохозяйственной ярмарке

10 июня 2018, 09:03
На центральной площади Владивостока второй день проходит традиционная общегородская ярмарка. Здесь можно приобрести первую клубнику, морепродукты, мёд и рассаду, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, ярмарка планирует свою работу до 19:00.

«Жители и гости края могут приобрести свежие продукты по доступным ценам с 9:00 до 18:00. Ярмарка также состоится 15 и 16 июня», – сообщили в ведомстве.

Здесь можно приобрести первую приморскую клубнику и другие ягоды, фрукты и овощи, а также свежую зелень, выпечку, морепродукты, мёд, мясную, молочную продукцию и рассаду. Это стало возможным в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции Приморского края» на 2013-2020 годы.

По мнению вице-губернатора Валентина Дубинина, сельскохозяйственная ярмарка позволит приморцам приобрести свежую продукцию напрямую от производителей.

Ранее глава Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что у местных фермеров должна быть возможность реализовывать свою продукцию – молоко, яйца, птицу.

«Нужно организовывать ярмарки. Ведь это своя продукция, качественная и более доступная по цене», – обозначил Андрей Тарасенко.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что введённые санкции помогли на внутреннем рынке нашим товаропроизводителям.

«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», – подчеркнул глава государства.

#Новости#Общество#АПК
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