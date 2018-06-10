Приморскую клубнику можно приобрести на сельскохозяйственной ярмарке

Здесь можно приобрести первую приморскую клубнику и другие ягоды, фрукты и овощи, а также свежую зелень, выпечку, морепродукты, мёд, мясную, молочную продукцию и рассаду. Это стало возможным в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции Приморского края» на 2013-2020 годы.