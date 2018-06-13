Сиротская доля в Приморье: формально – льготники, по факту – бомжи

«Данным законопроектом предлагается установить новую, дополнительную меру поддержки наиболее социально незащищенной категорий граждан в Приморском крае, детей сирот и детей оставшихся без попечительства родителей и лиц приравненных к указанным категориям. Мы полагаем, что действительно Приморский край может и должен в какой-то мере компенсировать те затраты, которые несут указанные лица при найме жилых помещений. Поэтому данным законопроектом мы предлагаем ввести компенсацию, которая соответственно будет предоставляться этим лицам при соблюдении определенных условий прописанных в законопроекте. Кроме того, для этой компенсации мы предлагаем опять же дифференцированный размер, он зависит от уровня муниципального образования, в котором проживают эти лица. Для Владивостокского городского округа он несколько больше, для остальных населенных пунктов он будет фиксирован. Для реализации этого законопроекта из краевого бюджета нам понадобится свыше двухсот миллионов рублей. Нами уже получено положительное заключение губернатора. Более того, федеральные власти поддержали этот законопроект в лице уполномоченного органа – Минфина России. Кроме того, мы полагаем, что необходимо мотивировать органы исполнительной власти уполномоченных на решение этого вопроса и соответственно мы предлагаем установить срок, в течение которого эта компенсация должна выплачиваться. Если к 2020 году мы увидим, что проблема не решается, прокуроры края будут ставить вопрос о продлении действия данного закона. Мы полагаем, что принятие данного закона позволит несколько снизить социальную напряженность среди этой категории граждан и косвенно повлияет на решение проблемы с обеспечением жильем детей-сирот», – отметила Елена Барабаш.