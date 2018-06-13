В Приморье водитель-девочка избежала жуткого происшествия на дороге

Инцидент произошёл на дороге Черниговка – Спасск-Дальний. По информации dpskontrol_125rus, женщина ехала по своей полосе, по встречной двигались две фуры. В какой-то момент от одной из них отлетела серьга от сцепки и прилетела в лобовое стекло – всё вдребезги. Деталь влетела в лобовое стекло и вылетела через заднее.