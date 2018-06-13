В Приморье водитель-девочка избежала жуткого происшествия на дороге

Posted 13 июня 2018, 02:53
Published 13 июня 2018, 02:53
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Инцидент произошёл на дороге Черниговка – Спасск-Дальний. По информации dpskontrol_125rus, женщина ехала по своей полосе, по встречной двигались две фуры. В какой-то момент от одной из них отлетела серьга от сцепки и прилетела в лобовое стекло – всё вдребезги. Деталь влетела в лобовое стекло и вылетела через заднее.
«Я водитель-девочка, но водитель от рождения! Реакция есть, увернулась, но если бы были пассажиры, и не моя реакция... », – обратилась к автомобилистам девушка.
«Увернулась она... повезло просто», «Молодец девочка!», «Пункт назначения какой-то», «Да молодчина, не у всякого мужика так получилось бы увернуться», «В рубашке родилась, ужас просто», – отреагировали приморцы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о другом происшествии. В Уссурийске пенсионер разнёс автосервис, в результате пострадали люди. Пожилой мужчина, судя по всему, просто перепутал педали и вместо того, чтобы остановиться, резко рванул вперёд. Автомобиль, спикировавший со стенда, задел стоящего рядом механика. Одна из деталей, разбив стекло, попала в комнату ожидания, где в этот момент находилась клиентка.