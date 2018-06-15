Более 5 тысяч тонн камбалы и почти 8,5 тысяч тонн трески добыли в Приморье

Вылов трески и камбалы по сравнению с уровнем прошлого года увеличился на 2,4 тысячи тонн и 783 тонны, соответственно. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» в рамках информационного проекта «Приморье: Рыбный край».

Как уточнили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, с начала года приморские рыбаки добыли почти 8,5 тысяч тонн трески, освоив квоты на 54 процента. Камбалы выловлено более 5 тысяч тонн, освоение квот составило 77 процентов. По сравнению с данными на начало мая, прирост добычи камбалы составил около 2 тысяч тонн, трески – более 2,2 тысячи тонн. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», по состоянию на конец мая в приморье подешевела «народная» рыба. Так, килограмм камбалы стоит 70 рублей, наваги – 55 рублей, горбуши - 170 рублей, сельди – 49, минтай стоит от 50 рублей. Кроме того, приморские рыбаки увеличили по сравнению с прошлым годом вылов краба и креветки. С начала года добыто более 8,8 тысячи тонн краба и 1700 тон креветки. «Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры», – отметил глава региона Андрей Тарасенко.