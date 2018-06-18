Ура, каникулы: в Хабаровском крае из-за инфекции закрыли детский лагерь

Posted 18 июня 2018, 04:05
Published 18 июня 2018, 04:05
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
По данным издания Transsibinfo.com, сотрудники Роспотребнадзора начали проверку после случая острой кишечной инфекции у детей. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и нашли нарушения в санитарных нормах. В связи с этим центр временно не работает.
Эксперты взяли на пробу питьевую воду центра, её отправили на лабораторные исследования. Кроме того, на наличие кишечных инфекций проверяют всех сотрудников детского лагеря.
К слову, в минувшее воскресенье, 17 июня, в дружине «Созвездие» должна была открыться смена «МультиЛенд» для детей от семи до 10 лет. Однако из-за внезапного карантина планы поменялись. Детей заселили в «Дружину имени Бонивура».
Случившееся очень беспокоит родителей участников – мамы и папы переживают за маленьких детей. При этом официального комментария о«Созвездия» всё ещё нет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, как мать отравившегося школьника судится с хабаровской гимназией №3 и требует выплаты компенсации. Она уверена, что ребёнок подхватил кишечную инфекцию, питаясь именно в учебном заведении. При этом руководство гимназии ничего платить не собирается.
В феврале этого года в гимназии № 3 произошло массовое отравление учащихся. Количество детей и взрослых, подхвативших норовирус, достигло 113 человек и, по некоторым данным, впоследствии ещё немного увеличилось. За компанию «Контакт», которая организовывала тогда питание в гимназии и некоторых других школах, крепко взялись в краевом управлении Роспотребнадзора. Деятельность фирмы приостановили, двух поваров, которые работали в учреждении, отстранили от работы, а на руководство гимназии и ЗАО «Контакт» завели административные дела. Кроме того, следователи возбудили ещё и уголовное дело — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.