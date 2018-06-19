Сергей Катырин: Россия намерена наладить бизнес с Панамой

«Мы считаем, что это вызов для нас – выстроить отношения с Россией. У нас уже есть сообщения с разными европейскими и азиатскими странами. Я бы так же хотел, чтобы Москва стала тем городом, через который ведется прямое воздушное сообщение с нашей страной. Оно позволит России увеличить поток пассажиров в нашу страну. И я думаю, что это будет способствовать бизнесу, торговле и другим важным отношениям между нашими странами», - подытожил лидер республики.