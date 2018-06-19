Сергей Катырин: Россия намерена наладить бизнес с Панамой

Posted 19 июня 2018, 01:34
Published 19 июня 2018, 01:34
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Отметим, что страна соединяет две Америки, а также имеет авиасообщение с тридцатью пятью странами мира. Кроме того, два порта – в Тихом и Атлантическом океанах – принимают более семи миллионов 20-ти футовых контейнеров с грузом каждый год. 5 % мировой торговли проходят через панамский канал.
Торгово-экономические отношения между Панамой и Россией пока не налажены, но разовые поставки грузов, в основном машинооборудования, уже есть. Одной из целью торгово-промышленной палаты на Российско-панамском бизнес-форуме – правильно представить потенциальных деловых партнёров.
«Панама очень интересная страна. Конечно, она по многим параметрам интересна для нас с точки зрения логистики, доставки товаров, грузов по странам Латинской Америки, не только в саму Панаму. Второе - это логистический центр для туризма», - рассказал президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.
На бизнес-форуме предприниматели из России представили свои проекты, которые, по их мнению, было бы неплохо реализовать в Панаме.
«Мы для себя, как для торгово-промышленной палаты, поставили несколько целей. Первое – это максимальная информированность бизнеса о возможностях Панамы. Второе – это подключение российских регионов и налаживание сотрудничества. Это уже задача, которая должна решаться с панамскими коллегами. С панамской палатой, с тем, чтобы обеспечить взаимодействие различных регионов России и регионов Панамы, обмен бизнес-миссиями. Ну и третье, это, конечно, активизация деятельности по участию во взаимных выставках», – обозначил планы на будущее Сергей Катырин.
По его словам, на сегодняшний день потенциал для развития российско-панамского сотрудничества в области фармацевтики, инфраструктуры, энергетики, туризма, а также транспорта и телекоммуникаций очень высокий.
Заместитель главы МИД Республики Панамы Луис Мигель Инкапье считает, что Панама – ворота для крупнейшего бизнеса в Латинской Америке. Только в 2017 году ВВп вырос на 6 %, и темпы планируют увеличивать.
«Панама – надёжная, безопасная страна для бизнеса и хорошая платформа для международной торговли», - пояснил он.
Хуан Карлос Варела считает, что одним из главных преимуществ Панамы является конкурентноспособность.
«Мы считаем, что это вызов для нас – выстроить отношения с Россией. У нас уже есть сообщения с разными европейскими и азиатскими странами. Я бы так же хотел, чтобы Москва стала тем городом, через который ведется прямое воздушное сообщение с нашей страной. Оно позволит России увеличить поток пассажиров в нашу страну. И я думаю, что это будет способствовать бизнесу, торговле и другим важным отношениям между нашими странами», - подытожил лидер республики.