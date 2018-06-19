Умер известный барабанщик

Posted 19 июня 2018, 14:32
Published 19 июня 2018, 14:32
Modified 1 сентября 2022, 07:41
Updated 1 сентября 2022, 07:41
Как сообщает издание Dni.ru, музыкант скончался в собственном доме в Нэшвилле. Жена усопшего Фонтаны сообщила, что последние несколько лет мужчина боролся с продолжительным заболеванием. Двумя годами ранее, в 2016 году, он сломал бедро и с тех пор мучился от постоянной боли.
Диджей Фонтана много лет сотрудничал с легендарным Элвисом Пресли. Также музыкант был введен в Зал известности рокабилли за огромный вклад в развитие такого направления, как рок-н-ролл.