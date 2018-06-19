Умер известный барабанщик

Как сообщает издание Dni.ru, музыкант скончался в собственном доме в Нэшвилле. Жена усопшего Фонтаны сообщила, что последние несколько лет мужчина боролся с продолжительным заболеванием. Двумя годами ранее, в 2016 году, он сломал бедро и с тех пор мучился от постоянной боли.