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Posted 20 июня 2018, 06:30

Published 20 июня 2018, 06:30

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

На Дальнем Востоке появится собачий «Дом-2»

20 июня 2018, 06:30
Сюжет
Собаки
Необычный проект представила девушка из Хабаровска. «Дальневосточный гектар» может превратиться в собачий «Дом-2», сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным издания Transsibinfo.com, хабаровчанка Анастасия Счастливая планирует построить приют для собак и цирк на одной территории, откуда будет вести онлайн-трансляцию, повествующую о жизни питомцев.

«Проект называется «Империя добра», потому что собаки могут дарить радость людям. Дворняги будут здесь жить, выступать в цирке и дрессироваться для каких-то полезных нужд. Мы планируем, что на этой площади поселятся около двухсот собак», — рассказала Анастасия Счастливая.

На площадке расположатся вольеры, в каждом – по четыре места для собак. В центре площадки построят цирк, где собаки будут показывать свои умения, также предусмотрена ветеринарная клиника, автономная котельная и административное здание.

«Ещё здесь будут два жилых корпуса, в которых сможет проживать обслуживающий персонал и кинологи. Мы предусмотрели гостиницу для посетителей и спонсоров. Теперь нам только осталось найти экономиста, который рассчитает нам стоимость проекта, чтобы составить бизнес-план», — рассказал друг Анастасии, предприниматель Андрей Шелковский.

Планы у создателей проекта грандиозные: кинологи будут обучать собак навыкам поводырей, животные будут задействованы в поисково-спасательной деятельности для специальных служб. Самое интересное то, что за питомцами будут наблюдать телекамеры, а всё происходящее – транслировать на ТВ и в Сеть.

«Мы также предусмотрели здание телестудии, в котором можно создать проект по типу «Дом-2». Снимать жизнь собак и транслировать на телевидение и в Интернет. Людям это понравится. У собак появятся поклонники. Они смогут за них голосовать, присылать СМС. Много можно придумать. Также мы хотим построить небольшое здание для переработки собачьей шерсти. Из неё можно вязать тёплые вещи», — объяснила Анастасия Счастливая.

Девушка уже собирает необходимые документы для реализации своего плана и активно ищет инвесторов, чтобы воплотить идеи в жизнь.

#Приют для животных#Дальневосточный гектар#Проект#Бродячие собаки#Собаки#Хабаровский край#Бездомные животные#Бездомные собаки#Новости#Общество#Животные#Дальний Восток
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