На Дальнем Востоке появится собачий «Дом-2»

«Мы также предусмотрели здание телестудии, в котором можно создать проект по типу «Дом-2». Снимать жизнь собак и транслировать на телевидение и в Интернет. Людям это понравится. У собак появятся поклонники. Они смогут за них голосовать, присылать СМС. Много можно придумать. Также мы хотим построить небольшое здание для переработки собачьей шерсти. Из неё можно вязать тёплые вещи», — объяснила Анастасия Счастливая.