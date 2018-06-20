На Дальнем Востоке появится собачий «Дом-2»

Posted 20 июня 2018, 06:30
Published 20 июня 2018, 06:30
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
По данным издания Transsibinfo.com, хабаровчанка Анастасия Счастливая планирует построить приют для собак и цирк на одной территории, откуда будет вести онлайн-трансляцию, повествующую о жизни питомцев.
«Проект называется «Империя добра», потому что собаки могут дарить радость людям. Дворняги будут здесь жить, выступать в цирке и дрессироваться для каких-то полезных нужд. Мы планируем, что на этой площади поселятся около двухсот собак», — рассказала Анастасия Счастливая.
На площадке расположатся вольеры, в каждом – по четыре места для собак. В центре площадки построят цирк, где собаки будут показывать свои умения, также предусмотрена ветеринарная клиника, автономная котельная и административное здание.
«Ещё здесь будут два жилых корпуса, в которых сможет проживать обслуживающий персонал и кинологи. Мы предусмотрели гостиницу для посетителей и спонсоров. Теперь нам только осталось найти экономиста, который рассчитает нам стоимость проекта, чтобы составить бизнес-план», — рассказал друг Анастасии, предприниматель Андрей Шелковский.
Планы у создателей проекта грандиозные: кинологи будут обучать собак навыкам поводырей, животные будут задействованы в поисково-спасательной деятельности для специальных служб. Самое интересное то, что за питомцами будут наблюдать телекамеры, а всё происходящее – транслировать на ТВ и в Сеть.
«Мы также предусмотрели здание телестудии, в котором можно создать проект по типу «Дом-2». Снимать жизнь собак и транслировать на телевидение и в Интернет. Людям это понравится. У собак появятся поклонники. Они смогут за них голосовать, присылать СМС. Много можно придумать. Также мы хотим построить небольшое здание для переработки собачьей шерсти. Из неё можно вязать тёплые вещи», — объяснила Анастасия Счастливая.
Девушка уже собирает необходимые документы для реализации своего плана и активно ищет инвесторов, чтобы воплотить идеи в жизнь.