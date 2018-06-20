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Posted 20 июня 2018, 14:25

Published 20 июня 2018, 14:25

Modified 1 сентября 2022, 03:37

Updated 1 сентября 2022, 03:37

Ольга Бузова поддержала оздоровительную акцию ИНВИТРО

20 июня 2018, 14:25
Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова выступила с поддержкой акции медицинской компании ИНВИТРО. Артистка обратилась к подписчикам соцсети Инстаграм и призвала их проявлять больше заботы о своем здоровье, в том числе интимном.

Бузова считает, что как минимум раз в полгода нужно проходить полное обследование всего организма, пишет newstracker.ru. Такой подход поможет на ранних стадиях выявить разные заболевания, которое могут протекать без симптомов. Певица напомнила, что в медицинских офисах @invitro.ru до 30 июня действует акция «Серьезные отношения» - любая пара может сдать анализы со скидкой и получить результат лабораторного исследования.

На своей странице в Инстаграм телеведущая постоянно агитирует за здоровый образ жизни и занятия спортом. Крепкое здоровье помогает Бузовой выдерживать бешеный ритм жизни.

Ранее холдинг 1MediaInvest и медицинская компания ИНВИТРО опросили читателей на тему инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Оказалось, что жители РФ знают об опасности ИППП, однако готовы идти в больницу только после того, как появятся первые признаки заболевания. Социологический опрос был проведен в честь акции «Серьезные отношения», в рамках которой пары могут вместе сдать анализы и получить скидку.

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