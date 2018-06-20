Ольга Бузова поддержала оздоровительную акцию ИНВИТРО

Бузова считает, что как минимум раз в полгода нужно проходить полное обследование всего организма, пишет newstracker.ru. Такой подход поможет на ранних стадиях выявить разные заболевания, которое могут протекать без симптомов. Певица напомнила, что в медицинских офисах @invitro.ru до 30 июня действует акция «Серьезные отношения» - любая пара может сдать анализы со скидкой и получить результат лабораторного исследования.