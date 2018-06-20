Ольга Бузова поддержала оздоровительную акцию ИНВИТРО

Posted 20 июня 2018, 14:25
Published 20 июня 2018, 14:25
Modified 1 сентября 2022, 03:37
Updated 1 сентября 2022, 03:37
Бузова считает, что как минимум раз в полгода нужно проходить полное обследование всего организма, пишет newstracker.ru. Такой подход поможет на ранних стадиях выявить разные заболевания, которое могут протекать без симптомов. Певица напомнила, что в медицинских офисах @invitro.ru до 30 июня действует акция «Серьезные отношения» - любая пара может сдать анализы со скидкой и получить результат лабораторного исследования.
На своей странице в Инстаграм телеведущая постоянно агитирует за здоровый образ жизни и занятия спортом. Крепкое здоровье помогает Бузовой выдерживать бешеный ритм жизни.
Ранее холдинг 1MediaInvest и медицинская компания ИНВИТРО опросили читателей на тему инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Оказалось, что жители РФ знают об опасности ИППП, однако готовы идти в больницу только после того, как появятся первые признаки заболевания. Социологический опрос был проведен в честь акции «Серьезные отношения», в рамках которой пары могут вместе сдать анализы и получить скидку.