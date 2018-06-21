ФАС заступилась за россиян в деле о презервативах

В двух рекламных роликах, которые показывали в эфире федеральных телеканалов в 2017 году, утверждалось, что «практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией». Но в анитимонопольной службе не согласны с такой формулировкой. Кстати, на эту фразу жаловались и зрители телеканалов, говорится в определении ФАС.