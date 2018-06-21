ФАС заступилась за россиян в деле о презервативах

Posted 21 июня 2018, 06:50
Published 21 июня 2018, 06:50
Modified 1 сентября 2022, 02:56
Updated 1 сентября 2022, 02:56
Компании «Реккит Бензикер Хэлскэр», владеющая брендом Durex, попала в поле зрения Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Новые Известия». В ведомстве считают данные, приведенные в рекламе презервативов этого бренда, недостоверными.
В двух рекламных роликах, которые показывали в эфире федеральных телеканалов в 2017 году, утверждалось, что «практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией». Но в анитимонопольной службе не согласны с такой формулировкой. Кстати, на эту фразу жаловались и зрители телеканалов, говорится в определении ФАС.
В рекламных роликах, о которых идёт речь, в качестве источника информации указывались методические рекомендации департамента здравоохранения Москвы от 2014 года. Но как подчеркнули в ФАС, эти материалы «не содержат статистических данных о заболеваемостях, передаваемых преимущественно половым путем. По официальным данным Минздрава, показатель первичной заболеваемости, передающейся половым путем, в 2017 году составил 206,9 тысяч случаев, или 0,1 процент населения России.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», большинство приморцев обладают достаточными знаниями об инфекциях, передающихся половым путём и способах борьбы с ними, но к врачу пойдут только при обнаружении у себя симптомов такого заболевания.