Сечин назвал 3 причины роста цен на бензин

Сечин выступил на годовом собрании акционеров «Роснефти» и рассказал, почему выросли цены на бензин. В качестве первой причины он указал падение курса национальной валюты: раньше рубль стоил 30 рублей за доллар, а сейчас – 64 рубля. Компания не может повлиять на курс и изменить его. Об этом пишет газета «Известия».