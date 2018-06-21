Сечин назвал 3 причины роста цен на бензин

Posted 21 июня 2018, 14:48
Published 21 июня 2018, 14:48
Modified 17 августа 2022, 09:15
Updated 17 августа 2022, 09:15
Сечин выступил на годовом собрании акционеров «Роснефти» и рассказал, почему выросли цены на бензин. В качестве первой причины он указал падение курса национальной валюты: раньше рубль стоил 30 рублей за доллар, а сейчас – 64 рубля. Компания не может повлиять на курс и изменить его. Об этом пишет газета «Известия».
Во-вторых, с конца прошлого года мировые цены на нефть поднялись на 25%. Из-за роста транспортных затрат и энергетики увеличилась стоимость переработки «черного золота».
Третья причина, оказавшая влияние на подорожание бензина, заключается в непривлекательности нефтепереработки в России.
В Росстате отметили, что в этом году стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 8,2% и 8,5% соответственно. В мае-июне бензин подорожал до 43 рублей за литр.