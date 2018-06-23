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Posted 23 июня 2018, 05:56

Published 23 июня 2018, 05:56

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Полтысячи велосипедистов проехали по Владивостоку

23 июня 2018, 05:56
Более 500 велосипедистов разного возраста из Владивостока и других городов Приморского края проехали по главной улице краевого центра – Светланской. Фестиваль «Велосипед в городе В» дал старт одному из самых долгожданных городских праздников – «Дню М». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на мэрию.

Как уточнили в мэрии, организаторами велопарада выступили управление по делам молодёжи администрации Владивостока и молодёжный проект «Сам Себе Велосипед». Участники велофестиваля стартовали от стадиона «Авангард» и финишировали на набережной Цесаревича, где с самого утра работают тематические площадки. Здесь можно бесплатно прокатиться на необычных велосипедах, поучаствовать в экскурсиях по окрестностям набережной, посмотреть на детские соревнования по беговелам. Кроме этого, всех желающих будут учить различным трюкам на велосипедах, а в мобильной мастерской «Сам Себе Велосипед» бесплатно настроят и смажут ваш велосипед.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», сегодня в районе Токаревской кошки состоялосьзакрытие фестиваля «Сима-2018» и подведение итогов соревнований по спортивной рыбалке. На мероприятии прошли награждение победителей, вручение призов, конкурсы с денежными призами, банкет от одного из ресторанов города с блюдами из симы, а также общение и обмен рыболовным опытом. Все желающие могут принять участие в кулинарном конкурсе.

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