Полтысячи велосипедистов проехали по Владивостоку

Posted 23 июня 2018, 05:56
Published 23 июня 2018, 05:56
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как уточнили в мэрии, организаторами велопарада выступили управление по делам молодёжи администрации Владивостока и молодёжный проект «Сам Себе Велосипед». Участники велофестиваля стартовали от стадиона «Авангард» и финишировали на набережной Цесаревича, где с самого утра работают тематические площадки. Здесь можно бесплатно прокатиться на необычных велосипедах, поучаствовать в экскурсиях по окрестностям набережной, посмотреть на детские соревнования по беговелам. Кроме этого, всех желающих будут учить различным трюкам на велосипедах, а в мобильной мастерской «Сам Себе Велосипед» бесплатно настроят и смажут ваш велосипед.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», сегодня в районе Токаревской кошки состоялосьзакрытие фестиваля «Сима-2018» и подведение итогов соревнований по спортивной рыбалке. На мероприятии прошли награждение победителей, вручение призов, конкурсы с денежными призами, банкет от одного из ресторанов города с блюдами из симы, а также общение и обмен рыболовным опытом. Все желающие могут принять участие в кулинарном конкурсе.