Полтысячи велосипедистов проехали по Владивостоку

Как уточнили в мэрии, организаторами велопарада выступили управление по делам молодёжи администрации Владивостока и молодёжный проект «Сам Себе Велосипед». Участники велофестиваля стартовали от стадиона «Авангард» и финишировали на набережной Цесаревича, где с самого утра работают тематические площадки. Здесь можно бесплатно прокатиться на необычных велосипедах, поучаствовать в экскурсиях по окрестностям набережной, посмотреть на детские соревнования по беговелам. Кроме этого, всех желающих будут учить различным трюкам на велосипедах, а в мобильной мастерской «Сам Себе Велосипед» бесплатно настроят и смажут ваш велосипед.