«За храбрость»: необычные «клюшки для гольфа» нашли приморские таможенники

Posted 23 июня 2018, 04:57
Published 23 июня 2018, 04:57
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
Как уточнили во владивостокской таможне, некая российская компания от имени гражданина Южной Кореи предоставила таможенную декларацию на автомобиль «Mercedes-Benz» и находящиеся в нем принадлежности для гольфа (25 клюшек, 51 шар и 120 подставок для шаров). Но при таможенном досмотре помимо задекларированных товаров для гольфа в багажнике автомобиля таможенники обнаружили две незадекларированные сабли (шашки). На эфесе одной из них имеется гравировка «За храбрость», на ножнах - изображения креста и короны.
«Сабли задержаны и отправлены на экспертизу для установления принадлежности их к культурно-историческим ценностям. По факту недекларирования товаров Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в начале июня в Хабаровске таможенники обнаружили у туриста из Китая 293 предмета археологии и военного снаряжения средневековья. Мужчина собирался вывезти старинные предметы к себе на родину, чтобы продать. В отношении гражданина Китая возбудили уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей. Туристу грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.