«За храбрость»: необычные «клюшки для гольфа» нашли приморские таможенники

Как уточнили во владивостокской таможне, некая российская компания от имени гражданина Южной Кореи предоставила таможенную декларацию на автомобиль «Mercedes-Benz» и находящиеся в нем принадлежности для гольфа (25 клюшек, 51 шар и 120 подставок для шаров). Но при таможенном досмотре помимо задекларированных товаров для гольфа в багажнике автомобиля таможенники обнаружили две незадекларированные сабли (шашки). На эфесе одной из них имеется гравировка «За храбрость», на ножнах - изображения креста и короны.