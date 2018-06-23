vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июня 2018, 04:57

Published 23 июня 2018, 04:57

Modified 1 сентября 2022, 02:51

Updated 1 сентября 2022, 02:51

«За храбрость»: необычные «клюшки для гольфа» нашли приморские таможенники

23 июня 2018, 04:57
Сюжет
Происшествие
Владивостокские таможенники при оформлении на вывоз автомобиля «Mercedes-Benz» морским паромом в Республику Корея обнаружили в багажнике автомобиля незадекларированные предметы. Ими оказались две сабли, возможно, принадлежащие к культурно-историческим ценностям. Об это сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как уточнили во владивостокской таможне, некая российская компания от имени гражданина Южной Кореи предоставила таможенную декларацию на автомобиль «Mercedes-Benz» и находящиеся в нем принадлежности для гольфа (25 клюшек, 51 шар и 120 подставок для шаров). Но при таможенном досмотре помимо задекларированных товаров для гольфа в багажнике автомобиля таможенники обнаружили две незадекларированные сабли (шашки). На эфесе одной из них имеется гравировка «За храбрость», на ножнах - изображения креста и короны.

«Сабли задержаны и отправлены на экспертизу для установления принадлежности их к культурно-историческим ценностям. По факту недекларирования товаров Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в начале июня в Хабаровске таможенники обнаружили у туриста из Китая 293 предмета археологии и военного снаряжения средневековья. Мужчина собирался вывезти старинные предметы к себе на родину, чтобы продать. В отношении гражданина Китая возбудили уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей. Туристу грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Материалы по теме
Китайский турист попался в Хабаровске на исторической контрабанде
#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика