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Posted 24 июня 2018, 12:58

Published 24 июня 2018, 12:58

Modified 1 сентября 2022, 02:51

Updated 1 сентября 2022, 02:51

«Россети» восстановили энергоснабжение Барнаула в рекордные сроки

24 июня 2018, 12:58
Сюжет
Происшествие
Власти Барнаула и Алтайского края высоко оценили профессионализм и оперативность сотрудников «Россетей», которые накануне в рекордно сжатые сроки сумели полностью восстановить энергоснабжение города.

Вечером 24 июня жители Барнаула остались без света из-за обрыва линий электропередач. Причиной обрыва стали аномальные погодные условия: о грозовом фронте не предупреждали даже синоптики.

Авария произошла в 21:10 по местному времени. В результате обрыва линий около 85 000 жителей Барнаула остались без света. Но уже через 19 минут половина абонентов вновь могли в полной мере пользоваться электроприборами. Прибывшие на место происшествия энергетики оперативно вмешались в ситуацию и восстановили подачу энергии у половины пострадавших.

Ещё примерно через два часа сотрудники «Россетей» (компания МРСК Сибири – «Алтайэнерго) вернули энергоснабжение ещё 20 000 барнаульцев, а окончательно исправить негативные последствия аварии удалось к глубокой ночи. Примерно в 3 утра энергоснабжение было полностью восстановлено.

Власти города и края поблагодарили «Россети» за беспрецедентно оперативное устранение аварии. Энергетики перевели контактный центр на особый режим работы, чтобы своевременно реагировать на возможные жалобы и обращения барнаульцев.

#Новости#Происшествие
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