«Россети» восстановили энергоснабжение Барнаула в рекордные сроки

Авария произошла в 21:10 по местному времени. В результате обрыва линий около 85 000 жителей Барнаула остались без света. Но уже через 19 минут половина абонентов вновь могли в полной мере пользоваться электроприборами. Прибывшие на место происшествия энергетики оперативно вмешались в ситуацию и восстановили подачу энергии у половины пострадавших.