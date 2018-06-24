Выпускной бал в Хабаровске посетили ученики из Китая, и впервые — из США

«Два года назад мы специально пригласили американских школьников на время апреля и начала мая. Они увидели и первомайскую демонстрацию, и парад. Они, конечно, были шокированы. Это совсем другой уровень взаимодействия. Огромная разница между уровнем политики и уровнем простых школьников. Мы очень хорошо наладили тогда с ними отношения», — рассказал директор гимназии № 5 Эдуард Перепечай.