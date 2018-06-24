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Posted 24 июня 2018, 04:51

Published 24 июня 2018, 04:51

Modified 17 сентября 2022, 15:12

Updated 17 сентября 2022, 15:12

Выпускной бал в Хабаровске посетили ученики из Китая, и впервые — из США

24 июня 2018, 04:51
На школьный выпускной в краевой столице приехали школьники из китайского Фуюаня и американского Портленда. Учеников из КНР пригласила администрация города, а вот ребята из США приехали в семьи учеников гимназии №5 по международному обмену. РИА «Восток-Медиа» рассказывает, что их удивило и почему важны такие визиты.

Среди 2,5 тысячи хабаровских школьников в «Платинум Арене» разместились около 20 иностранцев. Молодых людей из Китая поразил масштаб мероприятия — такого в Фуюане для выпускников не проводят.

«Нам нравится ваш город и люди. Мы бы очень хотели поучиться с русскими школьниками», — поделились ученики из Фуюаня.

Школьники из США впервые присутствовали на выпускному балу. Обмен между учениками хабаровской гимназии №5 и школами Франклина и Линкольна в Портленде наладили ещё при власти Михаила Горбачёва. Тогда в течение десяти лет учебные заведения обменивались лучшими школьниками. После этого поездки прекратили.

Только на 155 лет Хабаровску, три года назад, гимназию посетили американцы, которые стояли у истоков международного обмена и предложили возобновить программу. Мэр города Александр Соколов дал поручение международному отделу проработать такую возможность, и уже в конце сентября 2015 года первая группа из Хабаровска полетела в Америку.

«Два года назад мы специально пригласили американских школьников на время апреля и начала мая. Они увидели и первомайскую демонстрацию, и парад. Они, конечно, были шокированы. Это совсем другой уровень взаимодействия. Огромная разница между уровнем политики и уровнем простых школьников. Мы очень хорошо наладили тогда с ними отношения», — рассказал директор гимназии № 5 Эдуард Перепечай.

Детям из Америки подготовили большую образовательную и развлекательную программу по городу, а также поездку во Владивосток. До 5 июля иностранцы будут находиться здесь, а уже в сентябре хабаровские школьники полетят в Портленд.

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#Кеся Коноплянко#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#США#Школьный выпускной#Фуюань
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