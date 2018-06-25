В масштабном ДТП в Хабаровске пострадало 8 человек

Posted 25 июня 2018, 07:25
Published 25 июня 2018, 07:25
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
По информации сайта Transsibinfo.com, маршрутка столкнулась с УАЗом «Патриот» на улице Лейтенанта Орлова.
«К нам доставили восемь человек, из них трое детей: двоим по семь лет, одному 17. Все они будут лечиться амбулаторно. Только одну женщину мы направили в больницу № 10, поскольку у неё сопутствующая травма глаза. У остальных ушибы мягких тканей, показаний для госпитализации не найдено», — рассказала главный врач Краевой клинической больницы № 2 Наталья Гараева.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Очевидцы утверждают, что виновником аварии стал водитель отечественного внедорожника. По фотографиям Instagram-паблика dv_shock видно, что от УАЗа мало что осталось, правая часть кузова искорёжена. У автобуса маршрута № 89 выбило лобовое стекло, изломлен правый бампер.
Сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова сообщила, что на месте также работали пожарные. Они проливали проезжую часть, чтобы не допустить возгорания разлившегося на топлива.