vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня 2018, 07:25

Published 25 июня 2018, 07:25

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

В масштабном ДТП в Хабаровске пострадало 8 человек

25 июня 2018, 07:25
Сюжет
ДТП
Восемь человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса в Хабаровске. Среди потерпевших есть дети младшего школьного возраста, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации сайта Transsibinfo.com, маршрутка столкнулась с УАЗом «Патриот» на улице Лейтенанта Орлова.

«К нам доставили восемь человек, из них трое детей: двоим по семь лет, одному 17. Все они будут лечиться амбулаторно. Только одну женщину мы направили в больницу № 10, поскольку у неё сопутствующая травма глаза. У остальных ушибы мягких тканей, показаний для госпитализации не найдено», — рассказала главный врач Краевой клинической больницы № 2 Наталья Гараева.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Очевидцы утверждают, что виновником аварии стал водитель отечественного внедорожника. По фотографиям Instagram-паблика dv_shock видно, что от УАЗа мало что осталось, правая часть кузова искорёжена. У автобуса маршрута № 89 выбило лобовое стекло, изломлен правый бампер.

Сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова сообщила, что на месте также работали пожарные. Они проливали проезжую часть, чтобы не допустить возгорания разлившегося на топлива.

#Новости#Хабаровский край#Массовое ДТП#ДТП с детьми#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика