В масштабном ДТП в Хабаровске пострадало 8 человек

«К нам доставили восемь человек, из них трое детей: двоим по семь лет, одному 17. Все они будут лечиться амбулаторно. Только одну женщину мы направили в больницу № 10, поскольку у неё сопутствующая травма глаза. У остальных ушибы мягких тканей, показаний для госпитализации не найдено», — рассказала главный врач Краевой клинической больницы № 2 Наталья Гараева.