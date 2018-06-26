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Posted 26 июня 2018, 15:07

Published 26 июня 2018, 15:07

Modified 1 сентября 2022, 07:42

Updated 1 сентября 2022, 07:42

Бывшему генсеку НАТО запрещен въезд в США

26 июня 2018, 15:07
Экс-генсеку Североатлантического альянса (НАТО) и бывшему министру иностранных дел Испании Хавьеру Солану запрещено посещать США, потому что он ранее побывал в Иране.

Между Испанией и США действует безвизовый режим, однако испанцы, которые побывали в Иране, Ираке, Сирии, Сомали и некоторых других странах не могут без визы въезжать на территорию Соединенных Штатов. Таким людям нужно оформлять специальное разрешение. Об этом пишут dni.ru.

Хавьер Солан, который ранее был в Иране, столкнулся с проблемами при попытке въезда в США. Бывший генеральный секретарь НАТО планировал выступить в Брукингском институте, который расположен в Вашингтоне. Теперь Солан оформляет необходимые документы.

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