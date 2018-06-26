Бывшему генсеку НАТО запрещен въезд в США

Между Испанией и США действует безвизовый режим, однако испанцы, которые побывали в Иране, Ираке, Сирии, Сомали и некоторых других странах не могут без визы въезжать на территорию Соединенных Штатов. Таким людям нужно оформлять специальное разрешение. Об этом пишут dni.ru.