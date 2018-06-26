Бывшему генсеку НАТО запрещен въезд в США

Posted 26 июня 2018, 15:07
Published 26 июня 2018, 15:07
Modified 1 сентября 2022, 07:42
Updated 1 сентября 2022, 07:42
Между Испанией и США действует безвизовый режим, однако испанцы, которые побывали в Иране, Ираке, Сирии, Сомали и некоторых других странах не могут без визы въезжать на территорию Соединенных Штатов. Таким людям нужно оформлять специальное разрешение. Об этом пишут dni.ru.
Хавьер Солан, который ранее был в Иране, столкнулся с проблемами при попытке въезда в США. Бывший генеральный секретарь НАТО планировал выступить в Брукингском институте, который расположен в Вашингтоне. Теперь Солан оформляет необходимые документы.