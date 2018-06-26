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Posted 26 июня 2018, 14:36

Published 26 июня 2018, 14:36

Modified 1 сентября 2022, 07:42

Updated 1 сентября 2022, 07:42

Самым дорогим городом для иностранцев стал Гонконг

26 июня 2018, 14:36
Сотрудники консалтинговой фирмы Mercer опубликовали перечень городов, в которых зарубежным гостям приходится тратиться больше всего.

Наибольшие затраты иностранные путешественники понесут в Гонконге. Об этом информирует телеканал «360».

В своем исследовании аналитики учитывали цены за проживание, пищу, транспорт, одежду и прочие услуги. В Гонконге очень дорогая недвижимость. Снять там на месяц жилье с двумя спальнями будет стоить 7 670 долларов. Кофе в Гонконге можно купить за 7,74 доллара. Литр молока там обойдется в 3,78 доллара.

Следом за Гонконгом в рейтинге Mercer идет Токио. Третью строчку занимает Цюрих. Также в десятке самых дорогих городов для туристов находятся Сингапур, Сеул, Луанда, Шанхай, Нджамена, Пекин и Берн.

Москва же занимает лишь 17-ю строчку списка Mercer. Самыми недорогими для зарубежных гостей населенными пунктами стали Бишкек, Ташкент и Тунис.

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