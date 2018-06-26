Самым дорогим городом для иностранцев стал Гонконг

В своем исследовании аналитики учитывали цены за проживание, пищу, транспорт, одежду и прочие услуги. В Гонконге очень дорогая недвижимость. Снять там на месяц жилье с двумя спальнями будет стоить 7 670 долларов. Кофе в Гонконге можно купить за 7,74 доллара. Литр молока там обойдется в 3,78 доллара.