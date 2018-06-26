Жительница Владивостока проспала в ночном клубе самое дорогое

Инцидент произошёл ещё в марте 2018 года. В кафе-баре познакомились девушка и парень. В ходе распития горячительных напитков организм девушки «под натиском» выпитого алкоголя уснул. Парень решил воспользоваться шансом и снял с малознакомой девушки украшения: цепочку, браслет, подвеску и серьги. Решив, что вечер окончен, молодой человек скрылся с места преступления.