Жительница Владивостока проспала в ночном клубе самое дорогое

Posted 26 июня 2018, 04:52
Published 26 июня 2018, 04:52
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Инцидент произошёл ещё в марте 2018 года. В кафе-баре познакомились девушка и парень. В ходе распития горячительных напитков организм девушки «под натиском» выпитого алкоголя уснул. Парень решил воспользоваться шансом и снял с малознакомой девушки украшения: цепочку, браслет, подвеску и серьги. Решив, что вечер окончен, молодой человек скрылся с места преступления.
Проснувшись, девушка обнаружила, что дорогие украшения пропали с её частей тела, и обратилась в ближайшее отделение полиции. По ее словам, общая сумму снятого с неё золота составила 190 тысяч рублей.
Чуть позже подозреваемый был задержан, а украшения сотрудники полиции вернули потерпевшей хозяйке.
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, прокурором Фрунзенского района Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину.
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. За содеянное молодой человек рискует лишиться свободы сроком на пять лет.