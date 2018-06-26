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Posted 26 июня 2018, 04:52

Published 26 июня 2018, 04:52

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Жительница Владивостока проспала в ночном клубе самое дорогое

26 июня 2018, 04:52
Сюжет
Кража
Знакомство в одном из кафе-баров Владивостока закончилось кражей. Общая сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошёл ещё в марте 2018 года. В кафе-баре познакомились девушка и парень. В ходе распития горячительных напитков организм девушки «под натиском» выпитого алкоголя уснул. Парень решил воспользоваться шансом и снял с малознакомой девушки украшения: цепочку, браслет, подвеску и серьги. Решив, что вечер окончен, молодой человек скрылся с места преступления.

Проснувшись, девушка обнаружила, что дорогие украшения пропали с её частей тела, и обратилась в ближайшее отделение полиции. По ее словам, общая сумму снятого с неё золота составила 190 тысяч рублей.

Чуть позже подозреваемый был задержан, а украшения сотрудники полиции вернули потерпевшей хозяйке.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, прокурором Фрунзенского района Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. За содеянное молодой человек рискует лишиться свободы сроком на пять лет.

#Новости#Владивосток#Кража#Ночной клуб#Золото#Ювелирные украшения
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