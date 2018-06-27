Новая теплотрасса в хабаровской Берёзовке готова на 60 процентов

«От этой теплотрассы зависит тепло всего посёлка, а также города в целом. Самое главное — трасса пошла в ремонт, и это нас радует. Трасса введена в эксплуатацию в 1988 году, по техническим характеристикам уже требует капитальной замены: зимой здесь были отключения. "Хабаровские тепловые сети" ведут работы, тем самым мы обеспечиваем бесперебойное снабжение всего жилмассива посёлка Берёзовка не только горячей водой, но и теплом», — озвучил Сергей Кравчук.