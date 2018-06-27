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Posted 27 июня 2018, 03:03

Published 27 июня 2018, 03:03

Modified 17 сентября 2022, 15:12

Updated 17 сентября 2022, 15:12

Новая теплотрасса в хабаровской Берёзовке готова на 60 процентов

27 июня 2018, 03:03
Сюжет
Отопление
В дальневосточной столице в посёлке Берёзовка полным ходом идёт замена труб тепломагистрали. До середины сентября все работы должны завершиться, чтобы местные дома были готовы к встрече отопительного сезона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Над капитальным ремонтом ТМ-33, одной из крупнейших тепломагистралей города, работают «Хабаровские тепловые сети». На объекте также трудятся подрядчики — ООО «Алькад». Рабочим предстоит в общей сложности заменить 802 метра коммуникаций. Сейчас прокладка труб готова на 58,9 % от запланированного объёма. Объект посетил вице-мэр города Сергей Кравчук в ходе объезда.

«От этой теплотрассы зависит тепло всего посёлка, а также города в целом. Самое главное — трасса пошла в ремонт, и это нас радует. Трасса введена в эксплуатацию в 1988 году, по техническим характеристикам уже требует капитальной замены: зимой здесь были отключения. "Хабаровские тепловые сети" ведут работы, тем самым мы обеспечиваем бесперебойное снабжение всего жилмассива посёлка Берёзовка не только горячей водой, но и теплом», — озвучил Сергей Кравчук.

Всего «Хабаровской теплосетевой компании» до начала отопительного сезона предстоит провести капремонт и реконструкцию коммуникаций на 16 объектах общей протяжённостью 10,6 километра магистрального трубопровода. Организации выделили на это 659,4 миллиона рублей.

С июля по сентябрь не обойдётся и без отключений горячей воды. Как писало РИА «Восток-Медиа», ремонтные работы начнутся с ТЭЦ-3 уже на следующей неделе, из-за чего жители Краснофлотского и других районов Хабаровска останутся без ресурса.

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#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Отопление#Теплотрассы#Горячая вода#Отопительный сезон#Сергей Кравчук
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