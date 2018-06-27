Новая теплотрасса в хабаровской Берёзовке готова на 60 процентов

Posted 27 июня 2018, 03:03
Published 27 июня 2018, 03:03
Modified 17 сентября 2022, 15:12
Updated 17 сентября 2022, 15:12
Над капитальным ремонтом ТМ-33, одной из крупнейших тепломагистралей города, работают «Хабаровские тепловые сети». На объекте также трудятся подрядчики — ООО «Алькад». Рабочим предстоит в общей сложности заменить 802 метра коммуникаций. Сейчас прокладка труб готова на 58,9 % от запланированного объёма. Объект посетил вице-мэр города Сергей Кравчук в ходе объезда.
«От этой теплотрассы зависит тепло всего посёлка, а также города в целом. Самое главное — трасса пошла в ремонт, и это нас радует. Трасса введена в эксплуатацию в 1988 году, по техническим характеристикам уже требует капитальной замены: зимой здесь были отключения. "Хабаровские тепловые сети" ведут работы, тем самым мы обеспечиваем бесперебойное снабжение всего жилмассива посёлка Берёзовка не только горячей водой, но и теплом», — озвучил Сергей Кравчук.
Всего «Хабаровской теплосетевой компании» до начала отопительного сезона предстоит провести капремонт и реконструкцию коммуникаций на 16 объектах общей протяжённостью 10,6 километра магистрального трубопровода. Организации выделили на это 659,4 миллиона рублей.
С июля по сентябрь не обойдётся и без отключений горячей воды. Как писало РИА «Восток-Медиа», ремонтные работы начнутся с ТЭЦ-3 уже на следующей неделе, из-за чего жители Краснофлотского и других районов Хабаровска останутся без ресурса.