Пьяная и беременная: приставы Приморья отыскали злостную алиментщицу

Posted 27 июня 2018, 01:00
Published 27 июня 2018, 01:00
Modified 1 сентября 2022, 07:42
Updated 1 сентября 2022, 07:42
Инцидент произошёл в Кировском районе. Жительница посёлка Кировский по решению суда должна была выплачивать алименты на содержание четырёх несовершеннолетний детей. Однако, молодая мать не работала и, судя по всему, искать заработок не собиралась. В Краевое Государственное учреждение «Центр занятости населения Кировского района» с целью трудоустройства девушка не обращалась и вела веселый, разгульный образ жизни в кругу собутыльников. Таким образом нерадивая мать накопила задолженность по алиментам в сумме более 400 тысяч рублей.
Жительница Приморья тщательно скрывалась от судебных приставов и в итоге была объявлена в исполнительный розыск. Мероприятия по поиску должницы долгое время результатов не давали, пока в одном из таёжных сёл девушку не обнаружил местный участковый: среди пьяных дебоширов мужчина узнал ту самую алиментщицу, о чём незамедлительно сообщил в отделение судебных пристатвов.
Исполнители Закона выехали по указанному адресу и в сенях дома обнаружили спящую пьяную до беспамятства женщину. Вскоре она была доставлена в отдел судебных для составления административного протокола, а затем препровождена в судебный участок для принятия решения по существу. В ходе судебного заседания гражданка пожаловалась на похмельный синдром, в результате чего была доставлена в Кировскую районную больницу, где и была госпитализирована, но уже с диагнозом, ставшим для нее самой удивительным, хотя и привычным событием. Женщина, сама об этом не подозревая, готовилась стать матерью в пятый раз.
После выписки из больницы алиментщица снова пропала, но нашлась уже спустя несколько месяцев – судебные приставы подобрали её на трассе, сильно пьяную и глубоко беременную. Она сообщила, что вот-вот произведет на свет ребенка и отдала себя в руки исполнителей Закона, которые в спешном порядке доставили ее в приемный покой Кировской ЦРБ. О том как развивались события дальше, история умалчивает.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморье нерадивая мать пряталась от судебных приставов в подполе. Женщине очень не хотелось под арест, но благодаря внимательности сотрудника ведомства справедливость восторжествовала. К слову, не всегда сотрудники ведомства, выезжая к должникам, ограничиваются только своей суровой миссией. Так, например, накануне приставы спасли от верной гибели симпатичную дикую птицу, лишь после этого вернувшись к работе.