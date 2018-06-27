Пьяная и беременная: приставы Приморья отыскали злостную алиментщицу

Исполнители Закона выехали по указанному адресу и в сенях дома обнаружили спящую пьяную до беспамятства женщину. Вскоре она была доставлена в отдел судебных для составления административного протокола, а затем препровождена в судебный участок для принятия решения по существу. В ходе судебного заседания гражданка пожаловалась на похмельный синдром, в результате чего была доставлена в Кировскую районную больницу, где и была госпитализирована, но уже с диагнозом, ставшим для нее самой удивительным, хотя и привычным событием. Женщина, сама об этом не подозревая, готовилась стать матерью в пятый раз.