Иностранные СМИ: встреча Путина и Трампа будет напоминать шоу

Иностранные СМИ процитировали анонимный источник Москве, который заявил, что встреча лидеров двух государств скорее будет напоминать шоу. Вряд ли стороны заключат достигнут прорывных соглашений. В Москве ожидают, что президенты не только сосредоточатся на сотрудничестве по вопросам второстепенной важности, но и обсудят острые проблемы современности, в том числе ситуацию на Украине, в Сирии и Северной Корее.