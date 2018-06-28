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Posted 28 июня 2018, 19:59

Published 28 июня 2018, 19:59

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Иностранные СМИ: встреча Путина и Трампа будет напоминать шоу

28 июня 2018, 19:59
В Москве и Вашингтоне не ждут значимых результатов от встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров двух стран должны пройти в середине июля. Источник в столице РФ считает, что встреча будет похожа на шоу.

Трамп посетит Великобританию 13 июля. После этого глава Белого дома отправится на встречу с Путиным, однако пока неизвестно, где она пройдет. Ранее многие издания писали, что переговоры пройдут в Австрии. Но эта информация пока не подтверждена официально. Об этом пишут dni.ru.

Интересно, что ни в России, ни в Соединенных Штатах не ждут ничего серьезного от этой встречи. В Вашингтоне сомневаются, что сторонам удастся подписать какое-либо значимое соглашение. Однако многие американские политики считают, что после переговоров отношения между странами улучшатся.

Иностранные СМИ процитировали анонимный источник Москве, который заявил, что встреча лидеров двух государств скорее будет напоминать шоу. Вряд ли стороны заключат достигнут прорывных соглашений. В Москве ожидают, что президенты не только сосредоточатся на сотрудничестве по вопросам второстепенной важности, но и обсудят острые проблемы современности, в том числе ситуацию на Украине, в Сирии и Северной Корее.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что объявит о предстоящей встрече, когда все будет подготовлено. Европейские СМИ предполагают, что Путин и Трамп могут встретиться 15 июля в Вене (Австрия).

До встречи лидеров двух стран в Москве пройдут переговоры между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Эта встреча должна определить повестку будущей встречи президентов РФ и США. Болтон прилетит в Москву в среду, 27 июня.

На саммите стран «Большой семерки» американский президент заявил, что хочет улучшить отношения с Россией.

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