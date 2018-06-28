Мэр Арсеньева досрочно покинул свой пост

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Арсеньевского городского округа Думой городского округа будет сформирована комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы Арсеньевского городского округа в составе восьми человек, а также объявлен конкурс на замещение должности главы. Половина членов комиссии будет представлена в соответствии с распоряжением губернатора Приморского края, вторая половина – Думой Арсеньевского городского округа. Члены комиссии будут рассматривать поступившие кандидатуры.