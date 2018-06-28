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Posted 27 июня 2018, 23:43

Published 27 июня 2018, 23:43

Modified 1 сентября 2022, 05:59

Updated 1 сентября 2022, 05:59

Мэр Арсеньева досрочно покинул свой пост

27 июня 2018, 23:43
Сюжет
Мэр
В Приморье освободилось кресло мэра одного из городов. Александр Коваль лично написал заявление о своей отставке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 27 июня, Дума Арсеньевского городского округа приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы округа Александа Коваля. Теперь уже экс-мэр ранее подал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

По данным пресс-службы Думы Арсеньевского округа, с 28 июня к временному исполнению обязанностей главы приступает его первый заместитель - Владимир Пивень, который будет исполнять обязанности до вступления в должность вновь избранного главы города.

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Арсеньевского городского округа Думой городского округа будет сформирована комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы Арсеньевского городского округа в составе восьми человек, а также объявлен конкурс на замещение должности главы. Половина членов комиссии будет представлена в соответствии с распоряжением губернатора Приморского края, вторая половина – Думой Арсеньевского городского округа. Члены комиссии будут рассматривать поступившие кандидатуры.

Согласно Уставу Арсеньевского городского округа, глава избирается Думой городского округа сроком на пять лет.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», кадровые перестановки произошли и в сфере краевого лесничества. К своим обязанностям в должности директора приступил Дмитрий Семикин. Ещё одни изменения в администрации Приморского края произошли накануне - информационная политика осталась без руководителя. Как стало известно во вторник, 19 июня, Алексей Казаков, возглавлявший департамент информационной политики Приморья с февраля 2015 года, покинул свой пост.

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