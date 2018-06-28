По вопросам праздника выпускников в Приморье открыта «горячая линия»

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморье пройдёт масштабное мероприятие для выпускников - «Крылья Востока». Торжество для выпускников края и их родителей впервые пройдёт в Приморье в этом году. Такого технологически сложного мероприятия, как «Крылья Востока», ещё не было в ДФО. Планируется, что праздник выпускников станет ежегодным. В празднике примут участие более 11 тысяч учеников школ всех муниципальных образований региона. Организаторы запланировали для выпускников концерт, уникальное световое шоу с участием парусников «Надежда» и «Паллада», Золотого моста, плавучего дока и водных кранов. Такого технологически сложного мероприятия ещё не было нигде на Дальнем Востоке. В день праздника выпускников «Крылья Востока» по нескольким улицам Владивостока ограничат движение и парковку транспорта. Оргкомитет также сообщил, что гостей ждёт необычный фейерверк. Все желающие смогут наблюдать салют со специальных площадок.