По вопросам праздника выпускников в Приморье открыта «горячая линия»

Posted 28 июня 2018, 01:07
Published 28 июня 2018, 01:07
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Вице-губернатор Приморья Ирина Мануйлова рассказала, что родители и дети могут позвонить по телефону 8 (423) 240-62-99. Там на все интересующие вопросы смогут дать ответ сотрудники департамента образования и науки. «Горячая линия» работает с 9:00 до 18:00.
«Все вопросы, связанные с получением билетов на праздник, а также трансфером из районов Приморья можно задать по телефону "Горячей линии", организованной по поручению главы края. Специалисты ведомства готовы индивидуально рассмотреть каждую из возникших проблем»,Ирина Мануйлова.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморье пройдёт масштабное мероприятие для выпускников - «Крылья Востока». Торжество для выпускников края и их родителей впервые пройдёт в Приморье в этом году. Такого технологически сложного мероприятия, как «Крылья Востока», ещё не было в ДФО. Планируется, что праздник выпускников станет ежегодным. В празднике примут участие более 11 тысяч учеников школ всех муниципальных образований региона. Организаторы запланировали для выпускников концерт, уникальное световое шоу с участием парусников «Надежда» и «Паллада», Золотого моста, плавучего дока и водных кранов. Такого технологически сложного мероприятия ещё не было нигде на Дальнем Востоке. В день праздника выпускников «Крылья Востока» по нескольким улицам Владивостока ограничат движение и парковку транспорта. Оргкомитет также сообщил, что гостей ждёт необычный фейерверк. Все желающие смогут наблюдать салют со специальных площадок.
«Мероприятие стартует 30 июня в 19:00 и продлится до 22:00. В этот период состоится концерт с участием приглашённых звёзд. Затем в бухте Золотой Рог начнётся световое шоу, а в 22:30 выпускники и их родители, жители и гости Владивостока смогут увидеть необычный фейерверк», – отметили организаторы.
К слову, празднование выпускных пройдёт в один день с днём рождения Владивостока. Хедлайнером предстоящего Дня города во Владивостоке станет группа «Моя Мишель».