Трамп объявил о встрече с Путиным

Президенты России и США должны встретиться в рамках визита американского лидера в Европу, который будет приурочен к проведению саммита Североатлантического альянса (НАТО). СМИ пишут, что Путин и Трамп встретятся в Хельсинки (Финляндия) в середине июля. Об этом пишут dni.ru.