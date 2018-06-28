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Posted 28 июня 2018, 20:08

Published 28 июня 2018, 20:08

Modified 1 сентября 2022, 03:38

Updated 1 сентября 2022, 03:38

Трамп объявил о встрече с Путиным

28 июня 2018, 20:08
Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава Белого Дома отметил, что переговоры состоятся, когда он поедет в Европу. По словам Трампа, на встрече будет обсуждаться ситуация на Украине и в Сирии.

Президенты России и США должны встретиться в рамках визита американского лидера в Европу, который будет приурочен к проведению саммита Североатлантического альянса (НАТО). СМИ пишут, что Путин и Трамп встретятся в Хельсинки (Финляндия) в середине июля. Об этом пишут dni.ru.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что уже согласована повестка предстоящих переговоров. Лидеры России и США обсудят четыре темы – стратегическую стабильность, борьбу с международным терроризмом, региональные конфликты в мире, а также двусторонние отношения.

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