Трамп объявил о встрече с Путиным

Posted 28 июня 2018, 20:08
Published 28 июня 2018, 20:08
Modified 1 сентября 2022, 03:38
Updated 1 сентября 2022, 03:38
Глава Белого Дома отметил, что переговоры состоятся, когда он поедет в Европу. По словам Трампа, на встрече будет обсуждаться ситуация на Украине и в Сирии.
Президенты России и США должны встретиться в рамках визита американского лидера в Европу, который будет приурочен к проведению саммита Североатлантического альянса (НАТО). СМИ пишут, что Путин и Трамп встретятся в Хельсинки (Финляндия) в середине июля. Об этом пишут dni.ru.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что уже согласована повестка предстоящих переговоров. Лидеры России и США обсудят четыре темы – стратегическую стабильность, борьбу с международным терроризмом, региональные конфликты в мире, а также двусторонние отношения.