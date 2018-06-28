В Приморье существенно подешевеет свинина

«Мы бы очень хотели, чтобы у нас на предприятии работали выпускники местных учебных заведений: ранее мы привозили сюда специалистов из Тамбова. Сейчас мы заключили договоры с несколькими ссузами и университетами региона, это: Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Дальневосточный государственный аграрный университет, Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса, а также Уссурийский агропромышленный колледж. В последнем в этом году открывается набор на востребованную у нас специальность – технолог мяса», - отметил Максим Басов.