В Приморье существенно подешевеет свинина

Posted 28 июня 2018, 03:17
Published 28 июня 2018, 03:17
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Для развития своего проекта компания уже завезла в Приморье первую партию племенных датских свиней – 500 голов. Всего до конца этого года предприятие завезёт до трёх тысяч животных. Как отметил генеральный директор группы компаний «Русагро» Максим Басов в рамках пресс-конференции, первую товарную продукцию произведут уже в феврале 2019 года, а выход на проектную мощность запланирован на 2021 год.
«Мы сможем обеспечить внутренний рынок края свининой. При этом цены на мясо существенно станут ниже», Максим Басов.
Уже в августе этого года планируется начать строительство семи свиноводческих комплексов, которые полностью запустят в работу уже к 2020 году. Они будут находиться далеко за пределами населённых пунктов. Также компания построит элеватор, комбикормовый завод и убойный цех. Всего в проект инвестируют 29 миллиардов рублей.
Как отметил вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин, свиноводческий проект «Русагро» позволит создать 2 тысячи рабочих мест, что немаловажно для развития региона.
«Такие объекты важны не только для Приморского края, но и для всего Дальнего Востока. Здесь смогут трудиться две тысячи человек. Это позволит насытить рынки своей продукцией по доступной цене»,Валентин Дубинин.
Он также добавил, что стоит обратить внимание на строительство жилья для служащих. Это позволит привлечь работать на предприятие молодёжь.
Гендиректор «Русагро» рассказал, что в планах компании обеспечить работников социальной инфраструктурой. Помимо прочего, своих потенциальных сотрудников предприятие отправит в Тамбов на стажировку в ближайшее время. При этом гендиректор «Русагро» заметил, что к работе приветствуются выпускники местных ссузов и вузов по соответствующим производству специальностям.
«Мы бы очень хотели, чтобы у нас на предприятии работали выпускники местных учебных заведений: ранее мы привозили сюда специалистов из Тамбова. Сейчас мы заключили договоры с несколькими ссузами и университетами региона, это: Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Дальневосточный государственный аграрный университет, Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса, а также Уссурийский агропромышленный колледж. В последнем в этом году открывается набор на востребованную у нас специальность – технолог мяса», - отметил Максим Басов.