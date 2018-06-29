Из-за праздника выпускников во Владивостоке частично перекроют Золотой мост

Posted 29 июня 2018, 02:18
Published 29 июня 2018, 02:18
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
По данным администрации, одна полоса движения на Золотом мосту в сторону центра будет перекрыта из-за установленного для светового шоу оборудования. Движение по остальным полосам будет осуществляться в штатном режиме.
Ещё одни изменения коснутся акватории – на время празднования её закроют с обеих сторон. Временное ограничение навигации будет введено с 18:00 до 23:00.
«Исключением станут суда, привлеченные к мероприятию, суда местных пассажирских линий, следующих по расписанию, а также специальные спасательные суда», – рассказали в ведомстве.
За соблюдением этих требований в акватории будут следить сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.
Парковка набережной Цесаревича, где зачастую собираются местные автомобилисты, также будет закрыта для движения автомобилей и иных транспортных средств. При большом объеме посетителей организаторы планируют открыть для прохода территорию под мостом.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», уже в эту субботу, 30 июня, во Владивостоке состоится грандиозный праздник для выпускников «Крылья Востока». Праздничный концерт начнется в 19:00 с выступления творческих коллективов Приморья. С 20:30 до 22:00 – собравшихся ожидает звездный сюрприз – перед гостями выступят исполнители хита «Гипнозы» Сюзанна и Мальбэк, а также певица Юлианна Караулова.
С 22:00 на акватории бухты Золотой Рог развернется водное музыкально-световое шоу, которое ранее никогда не проводилось в Приморье. Участником этой части программы станет парусник «Паллада».
Завершится мероприятие грандиозным фейерверком в 22:30.