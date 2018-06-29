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Posted 29 июня 2018, 02:18

Published 29 июня 2018, 02:18

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Из-за праздника выпускников во Владивостоке частично перекроют Золотой мост

29 июня 2018, 02:18
Сюжет
Праздник
«Крылья Востока» частично ограничат движение по Золотому мосту во Владивостоке. Кроме того, для движения временно станет недоступна акватория бухты Золотой рог, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным администрации, одна полоса движения на Золотом мосту в сторону центра будет перекрыта из-за установленного для светового шоу оборудования. Движение по остальным полосам будет осуществляться в штатном режиме.

Ещё одни изменения коснутся акватории – на время празднования её закроют с обеих сторон. Временное ограничение навигации будет введено с 18:00 до 23:00.

«Исключением станут суда, привлеченные к мероприятию, суда местных пассажирских линий, следующих по расписанию, а также специальные спасательные суда», – рассказали в ведомстве.

За соблюдением этих требований в акватории будут следить сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Парковка набережной Цесаревича, где зачастую собираются местные автомобилисты, также будет закрыта для движения автомобилей и иных транспортных средств. При большом объеме посетителей организаторы планируют открыть для прохода территорию под мостом.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», уже в эту субботу, 30 июня, во Владивостоке состоится грандиозный праздник для выпускников «Крылья Востока». Праздничный концерт начнется в 19:00 с выступления творческих коллективов Приморья. С 20:30 до 22:00 – собравшихся ожидает звездный сюрприз – перед гостями выступят исполнители хита «Гипнозы» Сюзанна и Мальбэк, а также певица Юлианна Караулова.

С 22:00 на акватории бухты Золотой Рог развернется водное музыкально-световое шоу, которое ранее никогда не проводилось в Приморье. Участником этой части программы станет парусник «Паллада».

Завершится мероприятие грандиозным фейерверком в 22:30.

#Новости#Общество#Владивосток#Праздник#Выпускники#Золотой мост
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