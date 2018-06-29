Из-за праздника выпускников во Владивостоке частично перекроют Золотой мост

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», уже в эту субботу, 30 июня, во Владивостоке состоится грандиозный праздник для выпускников «Крылья Востока». Праздничный концерт начнется в 19:00 с выступления творческих коллективов Приморья. С 20:30 до 22:00 – собравшихся ожидает звездный сюрприз – перед гостями выступят исполнители хита «Гипнозы» Сюзанна и Мальбэк, а также певица Юлианна Караулова.