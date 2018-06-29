Прибыль компании Nike упала на 50%

Posted 29 июня 2018, 13:01
Published 29 июня 2018, 13:01
Modified 1 сентября 2022, 05:59
Updated 1 сентября 2022, 05:59
Представители компании объясняют снижение доходов новой налоговой реформой, которая начала работать на территории США.
Как сообщает RNS, эффективная налоговая ставка равнялась 55,3%, в прошлом году она составляла 13,2%. Общая выручка компании увеличилась на 6% и находится в районе 36,4 миллиардов долларов.
По результатам продаж в IV квартале прибыль Nike равняется 1,14 миллиардов долларов, что на 13%. За общий отчетный период выручка увеличилась также на 13% - до 9,8 миллиардов долларов.