Прибыль компании Nike упала на 50%

По итогам 2018 финансового года, который закончился 31 мая, известная американская марка спортивной одежды и аксессуаров Nike заработала 1,933 миллиарда долларов чистой прибыли. В отчете компании указывается, что в прошлом году их прибыль была на 54% больше.

Представители компании объясняют снижение доходов новой налоговой реформой, которая начала работать на территории США. Как сообщает RNS, эффективная налоговая ставка равнялась 55,3%, в прошлом году она составляла 13,2%. Общая выручка компании увеличилась на 6% и находится в районе 36,4 миллиардов долларов. По результатам продаж в IV квартале прибыль Nike равняется 1,14 миллиардов долларов, что на 13%. За общий отчетный период выручка увеличилась также на 13% - до 9,8 миллиардов долларов.