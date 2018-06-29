vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июня 2018, 13:01

Published 29 июня 2018, 13:01

Modified 1 сентября 2022, 05:59

Updated 1 сентября 2022, 05:59

Прибыль компании Nike упала на 50%

29 июня 2018, 13:01
По итогам 2018 финансового года, который закончился 31 мая, известная американская марка спортивной одежды и аксессуаров Nike заработала 1,933 миллиарда долларов чистой прибыли. В отчете компании указывается, что в прошлом году их прибыль была на 54% больше.

Представители компании объясняют снижение доходов новой налоговой реформой, которая начала работать на территории США.

Как сообщает RNS, эффективная налоговая ставка равнялась 55,3%, в прошлом году она составляла 13,2%. Общая выручка компании увеличилась на 6% и находится в районе 36,4 миллиардов долларов.

По результатам продаж в IV квартале прибыль Nike равняется 1,14 миллиардов долларов, что на 13%. За общий отчетный период выручка увеличилась также на 13% - до 9,8 миллиардов долларов.

#Новости#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика