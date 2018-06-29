Во Владивостоке наладят круглогодичное сообщение с островом Рейнеке

В первую очередь депутаты рассмотрели и поддержали вопрос о корректировке городского бюджета на 2018 год. Как отметила замглавы администрации города Владивостока Наталья Зубова, расходы в бюджете увеличены на 484,6 миллиона рублей. Почти половина этих денег, а именно 234 миллиона, с 1 января текущего года предусмотрена на индексацию зарплаты работников муниципальных учреждений на 4 процента с 1 января текущего года и доведение её до уровня не ниже минимального размера оплаты труда. Также 35 миллионов рублей затратят на строительство объектов наружного освещения, ремонт лестниц и подпорных стен в рамках исполнения наказов избирателей.