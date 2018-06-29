Во Владивостоке наладят круглогодичное сообщение с островом Рейнеке

Posted 29 июня 2018, 00:11
Published 29 июня 2018, 00:11
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
В заседании приняли участие вице-губернатор Приморского края Дмитрий Братыненко, первые заместители главы администрации Владивостока Алексей Литвинов, Константин Лобода, Екатерина Химич, а также руководители управлений.
В первую очередь депутаты рассмотрели и поддержали вопрос о корректировке городского бюджета на 2018 год. Как отметила замглавы администрации города Владивостока Наталья Зубова, расходы в бюджете увеличены на 484,6 миллиона рублей. Почти половина этих денег, а именно 234 миллиона, с 1 января текущего года предусмотрена на индексацию зарплаты работников муниципальных учреждений на 4 процента с 1 января текущего года и доведение её до уровня не ниже минимального размера оплаты труда. Также 35 миллионов рублей затратят на строительство объектов наружного освещения, ремонт лестниц и подпорных стен в рамках исполнения наказов избирателей.
«Мы с депутатами и представителями администрации города отработали большой комплекс вопросов, связанных с ремонтом городских территорий. Более 10 миллионов мы предусмотрели в бюджете на ремонт лестничных маршей, 8,6 миллиона на ремонт освещения. В некоторых микрорайонах придётся не просто ремонтировать, а заново проводить освещение. Также более 16 миллионов направим на ремонт подпорных стен. Все эти вопросы требуют быстрого решения, и мы уже приступили к подготовке документации», - отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.
К слову, часть средств из бюджета пойдёт на приобретение двух судов на воздушной подушке для обеспечения стабильного транспортного сообщения с островом Рейнеке, полуостровом Песчаный.
«Есть проблема с транспортной доступностью с этими островами в зимний период, поэтому мы заложили в бюджет 20 миллионов на приобретение двух судов на воздушной подушке, которые смогут работать круглый год. Обязанность муниципалитета обеспечить своим гражданам комфортное передвижение, и мы его выполняем», - отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков.
Дума приняла муниципальный правовой акт (МПА) города Владивостока «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 28.10.2005 № 108 «О земельном налоге в городе Владивостоке». Данный МПА предусматривает снижение налоговой нагрузки для отдельных категорий налогоплательщиков. В своём выступлении Владимир Исаков подчеркнул, что многодетные семьи освобождаются от налога в отношении одного земельного участка на 10 лет. Также для пенсионеров уменьшена база по земельному налогу.
Расширен перечень категорий граждан, которым предоставляется служебное жильё в муниципальном фонде. Теперь в него включены работники муниципальных учреждений ЖКХ, содержания и благоустройства городских территорий, а также медработники государственных учреждений здравоохранения Владивостока разного уровня. Ранее такое жильё предоставлялось работникам муниципальных учреждений образования, учебных учреждений спортивного профиля, социальной сферы, спасателям аварийно-спасательных служб, медицинским работникам краевых бюджетных учреждений здравоохранения.
По мнению депутатов, это позволит привлечь квалифицированные кадры в государственные и муниципальные предприятия и учреждения.
В первом чтении депутаты приняли проект «Правила благоустройства территорий Владивостокского городского округа» и назначили публичные слушания по данному документу с 29 июня по 29 июля текущего года.
«Комитет по городскому хозяйству детально рассмотрел проект правил благоустройства, подготовленный администрацией города. Депутаты, представитель прокуратуры города Владивостока, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, представители рекламного бизнеса внесли свои предложения. Часть этих предложений уже учтена в проекте правил благоустройства. В течение месяца с 29 июня по 29 июля жители Владивостока также смогут ознакомиться с документом, который будет размещен на сайте администрации города, и внести в него свои предложения и замечания», - отметила председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская.
Также Дума города Владивостока обратилась к врио Губернатора Приморского края о софинансировании строительства пришкольных стадионов и физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Снеговая падь».
«Комплекс в микрорайоне является социально - значимым объектом не только для местных жителей. Софинансирование из бюджета региона позволит завершить работы по строительству этого объекта и реставрации ещё для пяти пришкольных спортивных стадионов школ № 60, 39, 69, 51, 58. Это существенно улучшит спортивную структуру города», - отметил Владимир Исаков.