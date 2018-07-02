Дальневосточники получили доступ к госуслугам через каналы Сбербанка

«Для многих россиян Пенсионный фонд является электронным ведомством, поскольку мы не только перевели все свои ключевые госуслуги в электронную форму, но и предоставляем их в такой форме большинству граждан, — рассказал председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. — Рады, что теперь наши сервисы будут доступны пользователям Сбербанка Онлайн в привычном для них интерфейсе».