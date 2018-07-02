Тонем: ливень, ворвавшийся во Владивосток, затопил ряд улиц

Posted 2 июля 2018, 06:48
Published 2 июля 2018, 06:48
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
По данным очевидцев, проблемы с проездом начинаются уже в районе остановки общественного транспорта «14-й километр» - там образовалась огромная лужа, проехать которую легковым автомобилям уже становится сложнее.
Ещё одним проблемным участком стал проезд в районе стадиона «Строитель». Движение по одной полосе там замедленно из-за ещё одного образовавшегося «озера».
В районе подъёма к ТЭЦ2 трассу и вовсе частично перекрыли, вспоминая опыт прошлых ливней.
С такими же проблемами столкнулись и жители Эгершельда. Ситуацию осложнили ремонтные работы, проводимые в районе улицы Бестужева. Кроме того, вишенкой на торте стало перекрытие проезда в районе дома по улице Станюковича – дорогу там перекрыли до 1 сентября с целью восстановить обрушившееся полотно. К слову, ещё одну важную дорогу перекрыли на полтора месяца почти в самом центре города. Также недоступным для движения стал проезд в районе улицы Фадеева.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», тайфун, который надвигается на Приморье, существенно не изменит погоду в крае. Однако синоптики не исключили сильные ливни.