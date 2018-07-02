Тонем: ливень, ворвавшийся во Владивосток, затопил ряд улиц

С такими же проблемами столкнулись и жители Эгершельда. Ситуацию осложнили ремонтные работы, проводимые в районе улицы Бестужева. Кроме того, вишенкой на торте стало перекрытие проезда в районе дома по улице Станюковича – дорогу там перекрыли до 1 сентября с целью восстановить обрушившееся полотно. К слову, ещё одну важную дорогу перекрыли на полтора месяца почти в самом центре города. Также недоступным для движения стал проезд в районе улицы Фадеева.