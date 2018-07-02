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Posted 2 июля 2018, 06:48

Published 2 июля 2018, 06:48

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Тонем: ливень, ворвавшийся во Владивосток, затопил ряд улиц

2 июля 2018, 06:48
Сюжет
Погода
Пришедший в Приморье циклон нарушил движение по ряду улиц Владивостока. Движение на дорогах города затруднено, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным очевидцев, проблемы с проездом начинаются уже в районе остановки общественного транспорта «14-й километр» - там образовалась огромная лужа, проехать которую легковым автомобилям уже становится сложнее.

Ещё одним проблемным участком стал проезд в районе стадиона «Строитель». Движение по одной полосе там замедленно из-за ещё одного образовавшегося «озера».

В районе подъёма к ТЭЦ2 трассу и вовсе частично перекрыли, вспоминая опыт прошлых ливней.

С такими же проблемами столкнулись и жители Эгершельда. Ситуацию осложнили ремонтные работы, проводимые в районе улицы Бестужева. Кроме того, вишенкой на торте стало перекрытие проезда в районе дома по улице Станюковича – дорогу там перекрыли до 1 сентября с целью восстановить обрушившееся полотно. К слову, ещё одну важную дорогу перекрыли на полтора месяца почти в самом центре города. Также недоступным для движения стал проезд в районе улицы Фадеева.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», тайфун, который надвигается на Приморье, существенно не изменит погоду в крае. Однако синоптики не исключили сильные ливни.

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