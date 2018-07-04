vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июля 2018, 03:39

Published 4 июля 2018, 03:39

Modified 1 сентября 2022, 03:38

Updated 1 сентября 2022, 03:38

Дальневосточникам предлагают гаражную ипотеку

4 июля 2018, 03:39
Помочь решить проблему автопарковок берётся Сбербанк

Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест. Продукт позволяет приобрести гараж или машино-место как на вторичном рынке, так и на этапе строительства, а также построить гараж самостоятельно на имеющемся или приобретаемом земельном участке.

Минимальная ставка при покупке гаража или машино-места составит 10 процентов годовых. Первоначальный взнос от 25 процентов, срок кредитования от 12 месяцев до 30 лет. На период до оформления права собственности на объект ставки выше на 1 процентный пункт. В случае отсутствия страхования жизни и здоровья надбавка составляет 1 процентный пункт.

«Покупая квартиру, многие наши клиенты хотят сразу решить вопрос и с парковкой для автомобиля. Мы рассчитываем, что продукт будет пользоваться спросом, так как уже сейчас видим интерес к нему как со стороны клиентов, так и со стороны партнёров-застройщиков», – сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

#Новости#Общество#Дальний Восток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика