Дальневосточникам предлагают гаражную ипотеку

«Покупая квартиру, многие наши клиенты хотят сразу решить вопрос и с парковкой для автомобиля. Мы рассчитываем, что продукт будет пользоваться спросом, так как уже сейчас видим интерес к нему как со стороны клиентов, так и со стороны партнёров-застройщиков», – сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.