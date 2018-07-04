Дальневосточникам предлагают гаражную ипотеку

Posted 4 июля 2018, 03:39
Published 4 июля 2018, 03:39
Modified 1 сентября 2022, 03:38
Updated 1 сентября 2022, 03:38
Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест. Продукт позволяет приобрести гараж или машино-место как на вторичном рынке, так и на этапе строительства, а также построить гараж самостоятельно на имеющемся или приобретаемом земельном участке.
Минимальная ставка при покупке гаража или машино-места составит 10 процентов годовых. Первоначальный взнос от 25 процентов, срок кредитования от 12 месяцев до 30 лет. На период до оформления права собственности на объект ставки выше на 1 процентный пункт. В случае отсутствия страхования жизни и здоровья надбавка составляет 1 процентный пункт.
«Покупая квартиру, многие наши клиенты хотят сразу решить вопрос и с парковкой для автомобиля. Мы рассчитываем, что продукт будет пользоваться спросом, так как уже сейчас видим интерес к нему как со стороны клиентов, так и со стороны партнёров-застройщиков», – сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.