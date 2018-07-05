Расширение улицы Краснореченской в Хабаровске «встало» из-за бюрократии

На обновление и расширение улицы Краснореченской в этом году выделили 250 миллионов рублей. По плану до 2019 года строители должны закончить участок до улицы Репина. Они хотят успеть до конца года сделать три километра ливнёвок, перенести две теплотрассы, отремонтировать 46 тысяч квадратных метров асфальта, а также четыре километра тротуаров и посадочных площадок.