Расширение улицы Краснореченской в Хабаровске «встало» из-за бюрократии

Posted 5 июля 2018, 00:14
Published 5 июля 2018, 00:14
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
На обновление и расширение улицы Краснореченской в этом году выделили 250 миллионов рублей. По плану до 2019 года строители должны закончить участок до улицы Репина. Они хотят успеть до конца года сделать три километра ливнёвок, перенести две теплотрассы, отремонтировать 46 тысяч квадратных метров асфальта, а также четыре километра тротуаров и посадочных площадок.
К работе всё готово: материалы, техника и бригады. Однако реконструкцию так и не начали. Документы на разрешение в правительстве региона обещали подписать ещё в мае, потом в июне, но рабочие до сих пор не получили бумаг.
«Мы должны вписаться в 44 закон. По нему мы не имеем право, пока окончательно не решён вопрос финансирования, начать работы. Городская часть бюджета уже определена, но мы не можем выйти на аукцион с кусочком, с участком до Репина», — отметил Александр Соколов.
Подготовительные этапы завершили: снесли часть деревьев, подготовили площадку. Если в ближайшее время процедуру завершат, то до 20 октября у рабочих есть время положить асфальт, после этого наступят минусовые температуры. Однако после похолодания, до 1 декабря, есть возможность делать ливнёвки и другие работы.
«Самое главное — это сделать всё для движения транспорта, а сдаточный этап перенести на следующий год», — подчеркнул градоначальник.