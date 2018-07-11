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Posted 11 июля 2018, 13:41

Published 11 июля 2018, 13:41

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

Астрономы предсказали появление Нибиру рядом с Землей

11 июля 2018, 13:41
Астрономы, которые занимаются изучением загадочной планеты Нибиру, заявили, что она может появиться около Земли в августе этого года.

Как сообщает издание Dni.ru, специалисты утверждают, что космический объект с огромной скоростью приближается к Солнечной системе, при этом увеличиваясь в размерах. По мнению некоторых исследователей, планету можно будет увидеть невооруженным глазом.

Один из австралийских астрономов разместил на своей странице в одной из социальных сетей изображение со светящимся шаром, который приближается из космоса. По мнению наблюдателя, объект составляет около 260 тысяч километров в диаметре, что в два раза больше, чем Юпитер.

Приверженцы космической конспирологии нашли этой теории несколько опровержений, заявив, что объект не может быть кометой, поскольку у него нет характерного хвоста. Более того, по их мнению, сейчас в космосе можно заметить два загадочных фрагмента, а не один.

Пользователи интернета пришли к выводу, что обсуждаемый объект – таинственная планета Нибиру, что может подтверждаться участившимися землетрясениями.

#Новости#Наука и технологии
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