Астрономы предсказали появление Нибиру рядом с Землей

Posted 11 июля 2018, 13:41
Published 11 июля 2018, 13:41
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Как сообщает издание Dni.ru, специалисты утверждают, что космический объект с огромной скоростью приближается к Солнечной системе, при этом увеличиваясь в размерах. По мнению некоторых исследователей, планету можно будет увидеть невооруженным глазом.
Один из австралийских астрономов разместил на своей странице в одной из социальных сетей изображение со светящимся шаром, который приближается из космоса. По мнению наблюдателя, объект составляет около 260 тысяч километров в диаметре, что в два раза больше, чем Юпитер.
Приверженцы космической конспирологии нашли этой теории несколько опровержений, заявив, что объект не может быть кометой, поскольку у него нет характерного хвоста. Более того, по их мнению, сейчас в космосе можно заметить два загадочных фрагмента, а не один.
Пользователи интернета пришли к выводу, что обсуждаемый объект – таинственная планета Нибиру, что может подтверждаться участившимися землетрясениями.