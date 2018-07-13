Хасанский район Приморья половину субботнего дня проведёт без света

Posted 13 июля 2018, 02:59
Published 13 июля 2018, 02:59
Modified 1 сентября 2022, 03:42
Updated 1 сентября 2022, 03:42
Филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК») «Приморские электрические сети» в субботу, 14 июля, будет проводить плановые ремонтные работы на линии электропередачи 110 киловольт (кВ) в Хасанском районе. В связи с этим с 9 до 15 часов будет отключено электроснабжение потребителей района.
Ремонтом линии на разных участках будут одновременно заниматься четыре бригады «Приморских электрических сетей». Для скорейшего завершения работ в Хасанский район направлены дополнительные ремонтные бригады из Владивостока и Артёма.
Отключение электроэнергии согласовано с районной администрацией. Уведомления о проведении ремонтных работ на ЛЭП и отключении электроэнергии получили крупные предприятия района.
Филиал «Приморские электрические сети» просит с пониманием отнестись к доставленным неудобствам и напоминает, что проведение планового ремонта проводится в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 в целях надёжного электроснабжения потребителей Хасанского района.