Хасанский район Приморья половину субботнего дня проведёт без света

Филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК») «Приморские электрические сети» в субботу, 14 июля, будет проводить плановые ремонтные работы на линии электропередачи 110 киловольт (кВ) в Хасанском районе. В связи с этим с 9 до 15 часов будет отключено электроснабжение потребителей района.