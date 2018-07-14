Стоимость билета на финал ЧМ-2018 у перекупщиков достигает 6,4 млн

Posted 14 июля 2018, 13:02
Published 14 июля 2018, 13:02
Modified 1 сентября 2022, 03:42
Updated 1 сентября 2022, 03:42
Как сообщает RNS, россиянам доступны билеты четвертой категории, которые реализуются по цене от 93,5 тысяч рублей до 102,56 тысяч рублей. Однако FIFA ранее устанавливала стоимость для самых дешевых мест - семь тысяч рублей.
Самый дорогостоящий билет находится в категории Club и его цена составляет 6,415 миллиона рублей.
Стоимость посещения матча за третье место между Англией и Бельгией, который пройдет в Петербурге, обойдется болельщикам от 29,1 тысячи рублей до 491,5 тысячи рублей.
В июне этого года ФИФА пыталась возбудить уголовное дело против Viagogo в связи с незаконной продажей билетов. Также организация планировала аннулировать действие билетов, которые будут уличены в перекупке.