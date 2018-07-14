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Posted 14 июля 2018, 13:02

Published 14 июля 2018, 13:02

Modified 1 сентября 2022, 03:42

Updated 1 сентября 2022, 03:42

Стоимость билета на финал ЧМ-2018 у перекупщиков достигает 6,4 млн

14 июля 2018, 13:02
Согласно информации сервиса по перепродаже билетов Viagogo, цена на финальную игру Чемпионата мира по футболу, где встретятся Франция и Хорватия, начинается с 93,5 тысяч рублей и достигает 6,4 миллиона рублей.

Как сообщает RNS, россиянам доступны билеты четвертой категории, которые реализуются по цене от 93,5 тысяч рублей до 102,56 тысяч рублей. Однако FIFA ранее устанавливала стоимость для самых дешевых мест - семь тысяч рублей.

Самый дорогостоящий билет находится в категории Club и его цена составляет 6,415 миллиона рублей.

Стоимость посещения матча за третье место между Англией и Бельгией, который пройдет в Петербурге, обойдется болельщикам от 29,1 тысячи рублей до 491,5 тысячи рублей.

В июне этого года ФИФА пыталась возбудить уголовное дело против Viagogo в связи с незаконной продажей билетов. Также организация планировала аннулировать действие билетов, которые будут уличены в перекупке.

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