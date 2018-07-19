vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2018, 16:03

Published 19 июля 2018, 16:03

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Аудитора Евгения Сивкова исключили из ассоциации за мошеннические советы

19 июля 2018, 16:03
Аудитора Евгения Сивкова исключили из московской СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». Он решил обратиться в Арбитражный суд, который выяснил, что Сивков сам нарушил закон.

Мужчина прикрепил к жалобе документы дисциплинарной комиссии, сообщает телеканал «360». Согласно документам, поводом для исключения стало неоднократное нарушение закона о деятельности аудиторов: он полностью игнорировал правила независимости аудиторов и профессиональных организаций, а также этического кодекса.

Сивков узнал об исключении еще 23 марта, а 19 июля суд рассмотрел дело. Арбитраж пришел к выводу, что решение дисциплинарной комиссии было обоснованным, доводы истца не нашли подтверждений.Напротив, аудитор сам нарушил закон, объясняя людям, как уходить от налогов. Это могло иметь для его клиентов серьезные юридические последствия.

Суд отклонил жалобу и признал решение саморегулируемой организации правомерным. Выходит, что список противоправный действий Евгения Сивкова пополнится его же усилиями.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика