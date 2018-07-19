Аудитора Евгения Сивкова исключили из ассоциации за мошеннические советы

Сивков узнал об исключении еще 23 марта, а 19 июля суд рассмотрел дело. Арбитраж пришел к выводу, что решение дисциплинарной комиссии было обоснованным, доводы истца не нашли подтверждений.Напротив, аудитор сам нарушил закон, объясняя людям, как уходить от налогов. Это могло иметь для его клиентов серьезные юридические последствия.