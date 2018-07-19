Аудитора Евгения Сивкова исключили из ассоциации за мошеннические советы

Posted 19 июля 2018, 16:03
Published 19 июля 2018, 16:03
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Мужчина прикрепил к жалобе документы дисциплинарной комиссии, сообщает телеканал «360». Согласно документам, поводом для исключения стало неоднократное нарушение закона о деятельности аудиторов: он полностью игнорировал правила независимости аудиторов и профессиональных организаций, а также этического кодекса.
Сивков узнал об исключении еще 23 марта, а 19 июля суд рассмотрел дело. Арбитраж пришел к выводу, что решение дисциплинарной комиссии было обоснованным, доводы истца не нашли подтверждений.Напротив, аудитор сам нарушил закон, объясняя людям, как уходить от налогов. Это могло иметь для его клиентов серьезные юридические последствия.
Суд отклонил жалобу и признал решение саморегулируемой организации правомерным. Выходит, что список противоправный действий Евгения Сивкова пополнится его же усилиями.