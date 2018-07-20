Боксёры не смогли «выбить» авиабилеты из приморской администрации

Posted 19 июля 2018, 23:00
Published 19 июля 2018, 23:00
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
«По имеющейся у нас информации с Федерации бокса ПК, деньги за билеты нам не вернут. До краевого департамента пытается дозвониться исполнительный директор Федерации бокса НГО Титов, но с ним диалога никто не ведёт по причине занятости. В департаменте есть и мой телефон, мне также не звонили. Вопрос этот должен был решиться 19 июля, но воз и ныне там. Всё же мы нашли финансы на поездку одного боксёра и он уже находится на борту самолёта, который летит в Москву, потом пересадка в Тюмень. Второго спортсмена мы не смогли отправить из-за отсутствия средств. Другие находкинские спортсмены Игорь Борвенко и Константин Шаромов ездили на первенство Дальнего Востока за свои деньги. В администрации обещали, что деньги возместят, но никакого возмещения не последовало», - рассказал руководитель Федерации бокса НГО, Андрей Карпов.
Пресс-секретарь департамента физической культуры и спорта Елена Ритус рассказала почему ситуация со спортсменами из Находки обернулась именно таким образом.
«Перевозками спортсменов занимается не департамент спорта, а Центр спортивной подготовки - школа Высшего спортивного мастерства». У этой организации заключён договор об отправке спортсменов на соревнования с компанией «Билетур». Раз в полгода этот договор продляется. Продление договора занимает порядка 10 дней. Находкинские спортсмены как раз попали на период когда договор закончил действовать», - рассказала Елена Ритус.
Опасения руководителя Федерации бокса НГО, Андрея Карпова о том, что деньги не вернутся, в администрации считают безосновательными.
«Из Приморья на соревнования отправляется большое количество спортсменов. И отправка за свой счёт, это распространенная практика. Ребята летят за свой счёт, а все расходы им впоследствии компенсируются. Деньги спортсменам возвращают. Они прилетают с соревнований, предоставляют отчёт, прикладывают билеты и постепенно деньги возвращаются», - отметила пресс-секретарь.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на этой неделе в Тюмени стартует первенство России по боксу среди юношей 2002-2003 годов рождения. Путёвки на турнир получили победители первенства Дальневосточного федерального округа, три сильнейших юных боксёра Приморского края, два из которых — воспитанники находкинской школы бокса.
После выхода этой публикации, по словам Андрея Карпова, с ним связался представитель департамента физической культуры и спорта и заверил его, что все затраты будут возмещены.