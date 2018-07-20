Боксёры не смогли «выбить» авиабилеты из приморской администрации

«По имеющейся у нас информации с Федерации бокса ПК, деньги за билеты нам не вернут. До краевого департамента пытается дозвониться исполнительный директор Федерации бокса НГО Титов, но с ним диалога никто не ведёт по причине занятости. В департаменте есть и мой телефон, мне также не звонили. Вопрос этот должен был решиться 19 июля, но воз и ныне там. Всё же мы нашли финансы на поездку одного боксёра и он уже находится на борту самолёта, который летит в Москву, потом пересадка в Тюмень. Второго спортсмена мы не смогли отправить из-за отсутствия средств. Другие находкинские спортсмены Игорь Борвенко и Константин Шаромов ездили на первенство Дальнего Востока за свои деньги. В администрации обещали, что деньги возместят, но никакого возмещения не последовало», - рассказал руководитель Федерации бокса НГО, Андрей Карпов.