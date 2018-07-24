В Приморье корабли ТОФ «уничтожили вражескую подлодку»

Posted 24 июля 2018, 03:35
Published 24 июля 2018, 03:35
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
По задумке, корвет и эскадренный миноносец должны были обнаружить и уничтожить подводную лодку условного противника с выполнением практической торпедной стрельбы. Оба корабля, действуя в соседних полигонах боевой подготовки, отработали поиск, слежение и уничтожение подлодки условного противника. При осуществлении поиска «неприятельской» субмарины, роль которой выполняла одна из дизельных подводных лодок флота, были задействованы палубные вертолёты Ка-27ПЛ. После обнаружения «противника» корвет «Совершенный» применил для его «уничтожения» современный малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет». Эсминец «Быстрый» для уничтожения подводной лодки произвел залп противолодочными реактивными глубинными бомбами. После завершения учений оба корабля приняли участие в общей тренировке парада и военно-спортивного праздника ко Дню ВМФ России, которая пройдет в Амурском заливе.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», традиционные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота временно ограничат движение и парковку во Владивостоке. Изменения движения будут действовать с 6 часов утра до 23 часов вечера. Дорожные службы города предложили автомобилистам альтернативный объезд по улицам Лейтенанта Шмидта, Адмирала Захарова, Бестужева, 1-й Морской, Верхнепортовой, Алеутской, Семеновской.
К слову, в нескольких эпизодах военно-спортивного праздника впервые примут участие современные бронетранспортёры БТР-82А, поступившие в текущем году на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. На водной станции ЦСКА во Владивостоке, которая в Приморье станет центром торжеств по случаю Дня Военно-Морского Флота России, в начале июля прошли технические работы, связанные с подготовкой к Главному празднику военных моряков. День ВМФ в России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году праздничные мероприятия пройдут во Владивостоке 29 июля.