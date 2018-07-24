В Приморье корабли ТОФ «уничтожили вражескую подлодку»

По задумке, корвет и эскадренный миноносец должны были обнаружить и уничтожить подводную лодку условного противника с выполнением практической торпедной стрельбы. Оба корабля, действуя в соседних полигонах боевой подготовки, отработали поиск, слежение и уничтожение подлодки условного противника. При осуществлении поиска «неприятельской» субмарины, роль которой выполняла одна из дизельных подводных лодок флота, были задействованы палубные вертолёты Ка-27ПЛ. После обнаружения «противника» корвет «Совершенный» применил для его «уничтожения» современный малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет». Эсминец «Быстрый» для уничтожения подводной лодки произвел залп противолодочными реактивными глубинными бомбами. После завершения учений оба корабля приняли участие в общей тренировке парада и военно-спортивного праздника ко Дню ВМФ России, которая пройдет в Амурском заливе.