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Posted 24 июля 2018, 03:22

Published 24 июля 2018, 03:22

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

В Якутии за один день утонули два человека

24 июля 2018, 03:22
Сюжет
Происшествие
В республике Саха (Якутия) 22 июля два местных жителя погибли в водоёмах. Следственный комитет проводит проверку, назначена судмедэкспертиза, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Республике Саха.

В 10 утра в правоохранительные органы поступило сообщение, что 27-летний мужчина утонул в районе водопада Курулуур. По имеющимся данным, молодой человек нырял и в какой-то момент попросту не выплыл из воды. Эксперты сейчас устанавливают точную причину смерти.

В то же время на реке Лена в посёлке Тулагино купалась 51-летняя женщина. Сообщение о её гибели поступило следователям уже в 11 часов утра.

Правоохранители напоминают жителям Якутии, что во время активного отдыха, в том числе и возле водоёмов, необходимо быть чрезвычайно осторожными и соблюдать технику безопасности.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровске в июне было предотвращено несколько трагедий. Так, в районе базы отдыха «Дельфин» спасатели сумели вытащить из воды двух девушек, которых уносило течение. Как оказалось, хабаровчанки учились кататься на гидроцикле, но из-за резкого маневра они потеряли управление и вылетели с сидений. В тот же день любовь к купанию в нетрезвом виде едва не стоило жизни 25-летнему мужчине. Он не справился с течением и его сумели выловить практически у дамбы возле арены «Ерофей».

#Новости#Дальний Восток#Якутия#Происшествие#Регионы ДФО#Происшествие с погибшими#СУ СКР
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