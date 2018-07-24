В Якутии за один день утонули два человека

Posted 24 июля 2018, 03:22
Published 24 июля 2018, 03:22
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В 10 утра в правоохранительные органы поступило сообщение, что 27-летний мужчина утонул в районе водопада Курулуур. По имеющимся данным, молодой человек нырял и в какой-то момент попросту не выплыл из воды. Эксперты сейчас устанавливают точную причину смерти.
В то же время на реке Лена в посёлке Тулагино купалась 51-летняя женщина. Сообщение о её гибели поступило следователям уже в 11 часов утра.
Правоохранители напоминают жителям Якутии, что во время активного отдыха, в том числе и возле водоёмов, необходимо быть чрезвычайно осторожными и соблюдать технику безопасности.
РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровске в июне было предотвращено несколько трагедий. Так, в районе базы отдыха «Дельфин» спасатели сумели вытащить из воды двух девушек, которых уносило течение. Как оказалось, хабаровчанки учились кататься на гидроцикле, но из-за резкого маневра они потеряли управление и вылетели с сидений. В тот же день любовь к купанию в нетрезвом виде едва не стоило жизни 25-летнему мужчине. Он не справился с течением и его сумели выловить практически у дамбы возле арены «Ерофей».