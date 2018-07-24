В Якутии за один день утонули два человека

РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровске в июне было предотвращено несколько трагедий. Так, в районе базы отдыха «Дельфин» спасатели сумели вытащить из воды двух девушек, которых уносило течение. Как оказалось, хабаровчанки учились кататься на гидроцикле, но из-за резкого маневра они потеряли управление и вылетели с сидений. В тот же день любовь к купанию в нетрезвом виде едва не стоило жизни 25-летнему мужчине. Он не справился с течением и его сумели выловить практически у дамбы возле арены «Ерофей».