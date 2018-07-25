Приморские сироты получили консультации по найму жилья

Posted 24 июля 2018, 22:20
Published 24 июля 2018, 22:20
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, огромное количество консультаций потребовалось приморцам из Надеждинского и Анучинского муниципальных районов региона. Помимо этого, за помощью обратились жители Спасского и Михайловского муниципалитетов и Владивостокского городского округа.
Получить консультации и обратиться с заявлением по поводу выплаты приморцы из этой категории льготников могут в территориальных отделах краевого департамента труда и социальной защиты по месту съемного жилья. Это стало возможным благодаря реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Выплата предоставляется до обеспечения жильём.
В мае этого года в Приморском крае принят закон о дополнительной поддержке детей-сирот, инициатором которого стал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Документ предусматривает компенсацию расходов по договору найма жилья для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в том числе, достигших 23-летнего возраста.
Обязательным условием для получения компенсации является включение заявителя в список граждан, имеющих право на обеспечение жильем, либо наличие судебного решения. Право на компенсацию молодые люди получают при условии окончания образовательных учреждений или военной службы по призыву.
Размер компенсации составляет 5 тысяч рублей, если гражданин подлежит обеспечению жильём во Владивостокском городском округе. В остальных случаях ежемесячная выплата составляет 3 тысячи рублей. На новую меру социальной поддержки в бюджете на 2018 год предусмотрели 50 миллионов рублей.
Компенсировать расходы за съёмное жильё можно с 1 января 2018 года. Заявители вправе обратиться за предоставлением компенсации не позднее 1 апреля 2021 года.