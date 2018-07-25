Приморские сироты получили консультации по найму жилья

В мае этого года в Приморском крае принят закон о дополнительной поддержке детей-сирот, инициатором которого стал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Документ предусматривает компенсацию расходов по договору найма жилья для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в том числе, достигших 23-летнего возраста.