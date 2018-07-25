Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства сахалинского моста

Ранее депутаты регионального парламента направили президенту письмо с просьбой ускорить процесс реализации этой инициативы. По мнению парламентариев, этот мостовой переход мог бы стать одним из факторов, улучшающих жизнь местных жителей. Кроме того, он мог бы уменьшить отток населения из области.