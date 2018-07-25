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Posted 25 июля 2018, 08:10

Published 25 июля 2018, 08:10

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства сахалинского моста

25 июля 2018, 08:10
Президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко 24 июля встретились, чтобы обсудить развитие дальневосточного региона. Прежде всего на повестке дня стоял вопрос строительства моста между островом и материком, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава Сахалина Олег Кожемяко рассказал президенту об успехах, которые удалось добиться сахалинскому правительству, в том числе и в области развития экономики, социальной, молодежной и спортивной сфер. В конце своей речи он поднял вопрос о мосте между Сахалином и материком.

Российский лидер ответил, что знает о проблеме Сахалина и в курсе того, что проект строительства моста к материку находится на стадии обсуждения десятилетиями.

Ранее депутаты регионального парламента направили президенту письмо с просьбой ускорить процесс реализации этой инициативы. По мнению парламентариев, этот мостовой переход мог бы стать одним из факторов, улучшающих жизнь местных жителей. Кроме того, он мог бы уменьшить отток населения из области.

Сам Владимир Путин подчеркнул, что мост мог бы способствовать развитию еще и севера Хабаровского края, так как необходимо будет еще сделать транспортные подходы к Сахалину.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что стоимость проекта по созданию железнодорожного перехода на Сахалин с территории Хабаровского края составит несколько сотен миллиардов рублей. Длина перехода в общей сложности составит больше 580 километров. Для него потребуется масштабная инфраструктура, а это увеличит расходы.

Вопрос о возведении железнодорожного перехода на Сахалин по заказу Минтранса России эксперты прорабатывали ещё в 2013 году. Тогда специалисты просчитали два варианта строительства железнодорожной линии Селихино — Ныш с мостовым переходом и с тоннельным переходом стоимостью порядка 400 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

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