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Posted 26 июля 2018, 08:05

Published 26 июля 2018, 08:05

Modified 1 сентября 2022, 07:46

Updated 1 сентября 2022, 07:46

Картина дня в Приморье: погода, драка на трассе и разлив нефти в ВМТП

26 июля 2018, 08:05
Сюжет
Картина дня
Самые важные события четверга – в обзоре РИА «Восток-Медиа»

Массовая драка автомобилистов

Во Владивостоке на дороге произошла потасовка между несколькими автолюбителями. На трассе остановились сразу три автомобиля, один из них принадлежит известной таксомоторной компании. Судя по всему, на дороге между мужчинами произошёл конфликт, и молодые люди вышли из автомобиля, чтобы решить всё на месте. В процессе разговор перерос в потасовку, одному из автолюбителей даже разорвали футболку. Самого буйного парня успокаивали все присутствующие, но водитель был решительно настроен на бой. Всё происходящее на камеру мобильного телефона сняла одна из проезжающих мимо девушек.

Погода в Приморье

Синоптики рассказали, какая погода установится в регионе в последний июльский уикенд. Предстоящие выходные в Приморье будут солнечными и тёплыми. Осадков в большей половине края тоже не предвидится. Только в ночь на субботу, 28 июля, на севере не исключены кратковременные дожди. Днём фронтальные разделы покинут Приморье, и за ними вторгнется более холодная воздушная масса. В связи с этим невыносимая жара в регионе спадёт. Кроме того, главный синоптик Приморья Борис Кубай сказал, что новый тайфун «Джондари» скорее всего не окажет влияния на погоду в Приморье. По данным портала «Примпогода», тайфун «Ампил» прошёл через Харбин на Хабаровский край и Приморью особых неприятностей не доставил. Теперь внимание синоптиков приковано к тайфуну «Джондари». Также начальник «Примгидромета» рассказал, каким в регионе будет последний месяц лета.

Разлив нефти

В столице Приморского края в бухте Золотой Рог на территории Владивостокского морского торгового порта произошёл разлив нефтепродуктов. Специалисты занялись его ликвидацией, виновник экологического ЧП устанавливается. По данным морской спасательной службы, загрязнение обнаружено в акватории порта от причала №4 до №5 (территория ВМТП). Предположительно обводнённый мазут сосредоточился между причальной стенкой и судами CMB GIULIA, ASIA EMERALDIV и HANSUNG. Общая площадь разлива составила 600 квадратных метров.

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#Новости#Общество#Картина дня
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