Картина дня в Приморье: погода, драка на трассе и разлив нефти в ВМТП

Синоптики рассказали, какая погода установится в регионе в последний июльский уикенд. Предстоящие выходные в Приморье будут солнечными и тёплыми. Осадков в большей половине края тоже не предвидится. Только в ночь на субботу, 28 июля, на севере не исключены кратковременные дожди. Днём фронтальные разделы покинут Приморье, и за ними вторгнется более холодная воздушная масса. В связи с этим невыносимая жара в регионе спадёт. Кроме того, главный синоптик Приморья Борис Кубай сказал, что новый тайфун «Джондари» скорее всего не окажет влияния на погоду в Приморье. По данным портала «Примпогода», тайфун «Ампил» прошёл через Харбин на Хабаровский край и Приморью особых неприятностей не доставил. Теперь внимание синоптиков приковано к тайфуну «Джондари». Также начальник «Примгидромета» рассказал, каким в регионе будет последний месяц лета.